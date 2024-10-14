Zaroğlu: Meclis başkanı seçilmezse hükümetten çekiliriz…

Haber Kıbrıs-Özel Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bertan Zaroğlu, YDP MYK sonrası Haber Kıbrıs’a konuştu. YDP MYK’nın hükümetten çekilmek noktasında ısrarcı olduğunu vurgulayan Zaroğlu “MYK’mız genel başkanımız Erhan Arıklı’ya hükümetten çekilme noktasında tam yetki vermiştir” dedi. Ulusal Birlik Partisi’ne Cumhuriyet Meclisi Başkanını seçmek için son şansı verdiklerine dikkat çeken Zaroğlu, meclis başkanının bu kez de seçilememesi durumunda hükümetten çekileceklerini söyledi. “Bu rezaletin bitmesi gerek. Tarihte böyle bir şey görülmedi” ifadelerini kullanan Bertan Zaroğlu “Meclis başkanını seçemeyen bir UBP yarın bütçeyi nasıl geçirecek” diye sorguladı.

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