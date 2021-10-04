Zaroğlu meclis oturumlarına katılmayacağını açıkladı

Bağımsız milletvekili Bertan Zaroğlu, bugün açılacak olan meclise nisaba destek vermeyeceğini açıkladı.

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04/10/2021

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Zaroğlu meclis oturumlarına katılmayacağını açıkladı

YDP’den istifa eden ve mecliste bağımsız milletvekili olarak görev yapacak Bertan Zaroğlu BRT’de Manşet + programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bertan Zaroğlu, bugün açılacak olan mecliste nisabın sağlanmasına destek vermeyeceğini açıkladı. Zaroğlu, erken seçim tarihi üzerinde uzlaşı sağlanana kadar meclise gitmeyeceğini söyledi.

Erken genel seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Zaroğlu, “Bu hükümete desteğim yok. Erken seçim tarihi muhalefet ile belirlensin. Uzlaşı sağlansın. Sadece ortak akıl olan yasalarda meclise gireceğim” dedi.

Meclis oturumlarının açılmaması halinde milletvekili maaşını iade edeceğini anlatan Zaroğlu. “Çalışmayan meclisten maaş da alınmasın” diye konuştu.

YDP’den istifa eden ve Millet Partisi’ni kuran Zaroğlu, partinin genel başkanlığını yapıyor.

Bertan Zaroğlu, erken seçimin hükümet programında yazan 2021 yılı Ekim ayında yapılmasını istiyordu.

Seçim tarihi için oluşturulan Ad-Hoc komite erken seçim tarihini 3 Nisan 2022 olarak belirlerken, muhalefet ara ve yerel yönetim seçimlerinden dolayı bu tarihe karşı çıkıyor.

UBP genel başkan adaylarının bazıları ise UBP kurultayının ardından Ocak veya Şubat ayında seçime gidilmesine sıcak bakıyor

04/10/2021 09:46
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