Zaroğlu mecliste nisaba destek vermeyecek

Cumhuriyet Meclisi nisap sorununu aşamadığı için dün olduğu gibi bugün de açılamadı.

Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun, özel bir durum nedeniyle Türkiye’de öğrenildi.

Zaroğlu’nun Başbakan Ersan Saner tarafından önerilen erken genel seçimin 6 Şubat’ta yapılmasına sıcak baktığı ancak seçim yasaklarının seçim tarihi kararının alındığı gün yerine 6 Aralık’ta başlamasına onay vermeyeceği ifade edildi.

YDP’den istifa etmeden önce hükümete nisap konusunda destek veren Zaroğlu’nun seçim yasakları tarihi üzerinde uzlaşı sağlanmaması durumunda nisap sağlanması konusunda hükümete destek vermeyeceği söyleniyor.

Zaroğlu'nun yasakların seçime 2 ay kala başlamasıyla hükümetteki partilere istihdam, vatandaşlık gibi konularda avantaj sağlayacağı gerekçesiyle 6 Aralık tarihine karşı çıktığı belirtilirken, Muhacaret Yasası’nın geçmesinin yanı sıra sağlık ve eğitim alanında istihdam yapılmasının taahüt edilmesini istediği dile getiriliyor.

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12/10/2021 11:05