Zaroğlu: ''Oy pusulasında Erhan Bey kazandı ama vicdanlarda ben kazandım''

Az bir farkla genel başkanlığı kaybeden Bertan Zaroğlu, oyları Erhan Arıklı ile yarı yarıya aldıklarını, az bir farkla Arıklı’nın kazandığını belirterek, “Kıl payı kazanmak Erhan Bey’e ciddi bir ikazdır” dedi. Bertan Zaroğlu, “Oy pusulasında Erhan Bey kazandı ama vicdanlarda Zaroğlu kazandı” dedi.

Kurultay propaganda sürecinde Arıklı’nın özeline girdiğini belirten Zaroğlu, “Ondan bir özür bekliyorum. Benden özür dilerse kardeşlik hukukumuz sürecek. Şimdi yalnızca parti arkadaşıyız” diye konuştu. Bertan Zaroğlu, sonuçlar açıklandıktan sonra gazetecilere şöyle konuştu: Kurultay, YDP’nin demokrasi şöleni oldu. YDP kurultaydan daha da güçlenerek çıktı. Ben kurultaydan anlımızın akıyla çıkacağımızı, güçleneceğimizi söylemiştim, öyle de oldu.

Erhan Bey, kurultay öncesi çok abartılı rakamlar ortaya atmış, 3800 imza topladığını ve çok daha fazlasını da alacağını söylemişti. Algı yönetimi yapılıyordu. Ben de öyle olmayacağını vurgulamıştım. İşte sonuçta oyları yarı yarıya aldık, az bir farkla Erhan Bey kazandı. Ortada yarı yarıya alınmış bir oy var. Seçim sonucu Erhan Beye büyük bir mesajdır. Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Bey’le oyları yarı yarıya aldık. Bu sonuç, Erhan Beye çok ciddi bir ikazdır. Erhan Bey, bunu değerlendirecek tecrübeye sahiptir.

Erhan Bey, ‘yağmur muhalefeti vardı, yoksa daha fazla oy alırdım’ dedi ama hava muhalefeti ona var da bana yok mu? Bu da bir algı yönetimi… Aslında kampanya sürecinde de yapılan buydu. Yarı yarıya alınmış bir sonuç var, Erhan Bey hiçbir bahane bulamaz. Sonuç ona ciddi biz ikazdır. Önümüzde genel seçim var, artık bu yolda ciddi bir şekilde çalışmak gerekir. Sonuçta YDP kazanmıştır, genel seçimlere ciddi bir prova oldu. Pusulalarda Erhan Bey’in kazandığı görüldü ama vicdanlarda Zaroğlu kazandı. Erhan Bey’den bir özür beklerim kampanya sürecinde söylediklerinden dolayı. Özelime girdi, benden özür dilerse kardeşlik hukukumuz sürecek. Şimdi yalnızca parti arkadaşıyız.”

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11/04/2021 01:29