Zaroğlu: Parti lideri kendi üyelerine bu suçlamaları yapar mı?

YDP Milletvekili ve Genel Başkan adayı Bertan Zaroğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Erhan Arıklı’nın rakibi olarak yarın gerçekleşecek YDP Olağan Genel Kurulu’nda yarışacak Zaroğlu’nun konuşmalarından satı başları:

Bertan Zaroğlu’nda laf söyledikten sonra Erhan bey seçimi kaybetti. Kampanya sürecini saldırı ve hakaret üzerinden yürüttü. Arıklı kendi üyelerine cahiller dedi ve UBP’li olarak nitelendirdi. Parti lideri kendi üyelerine bu suçlamaları yapar mı?

Bizim tarafımızdan tek bir saldırı yok varsa ortaya çıkarsınlar.

Erhan bey hakaret ve suçlama yapıyor kendisinin hakarete ve suçlamalara uğradığını söylüyor.

Örgütlerde toplantılara hakkımızda ağzı alınmayacak kelimeler kullanıyor ardından sosyal medyada kendine yapılmış gibi lanse etmek istiyor.

Ülkede herkes her şeyi görüyor. Susmayı tercih ediyorum yarın sandıkta belli olacak.

Bertan bey demokratik hakkını kullansın diyor. Demokrasi gereği aday oldum.

Erhan bey, 1930 model siyaset yapıyor.

Türkiye’den bir anket firmasıyla işbirliği yaptığımı ve üyelerin bilgisini veriyor diyor sonra kendisinin yaptıkları hatırlatınca paylaşımı kaldırıyor.

Cevap vermekten başka ne yaptım.

Sayılarla sorunu var. Yaptığı açıklamalarda birbirini tutmuyor. 5 bin üyenin 3800 oyunu alacakmış Eğer ben 300-500 oy alacaksam yaptığı bu algı operasyonları nedir?

Sosyal medya hesaplarımı inceleyin olumsuz bir şey yok ancak karşı taraf öyle değil.

Erhan Arıkılı’nın açıklamalarında yorumlarda insanlar birbirine giriyor küfürler ediliyor.

Küfür ettiniz aşağıladınız çakıl taşı dediniz UBP ile ilişkilendirdiniz.

Erhan Bey 11 Nisan'dan sonra yüzüme bakabilecek bir kampanya yürütmedi.

İnsanları parti kapanabilir diye korkutuyor. Geçmişte YDP’yi kapatanlardan biri sağ diğer sol kolu.

Siyasi olgunluğu profesörüm diyen adam gösteremedi. Üyeler cezasını sandıkta gösterecek.

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09/04/2021 15:42