Zaroğlu: Sayım sonucunda kazanan belli olacak

YDP Kurultayında oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açıklama yapan Bertan Zaroğlu "Erhan Arıklı, 3800 imza ile aday olduğunu söylemişti. Kurultayda 4118 oy kullanıldı. Bu hesaba göre ben 300 oy aldım. Ben 1000 kişi ile buradayım." dedi.

Zaroğlu açıklamasında ayrıca "Sayım sonucunda kazanan belli olacak. Tüm hazırlıkları yaptık. Sokağa çıkma yasağı başlıyor gidenler gidecek kalanlar sabah 5’e kadar buradayız. Parti meclisine aday olanlar sayım bitmeden ayrılamayacak." ifadelerini kullandı

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10/04/2021 21:47