Zaroğlu: Seçim Barajı Yüzde 7-8 Olmalı

Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, Bakanlık, vekillik yapan kişilerin vatandaşın menfaatine icraatta bulunmamaları ve ülkeye bir şey vermemelerinden dolayı insanların siyasete olan inancının bittiğini savunarak, “Bakanlık koltuklarını hediye edelim koltuk sevdalılarına, evlerinde otursunlar, mutlu olsunlar” dedi.

Zaroğlu, katıldığı bir programda, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Kıb-Tek’teki ihalesiz alımların halkın cebinden çıktığını öne süren Zaroğlu, ihalesiz alımların 50-60 bin dolara mal olduğunu, 300 dolarlık yakıtın 480 dolara alındığını savundu. Kalitesiz akaryakıtın halk sağlığını da ciddi derecede tehdit ettiğini ileri süren Zaroğlu, Teknecik Santrali’nden çıktığını belirttiği siyah duman için “yalnızca bizim dönemimizde mi çıkıyor” savunması yapıldığını kaydederek, “Bu savunmalar çok yanlış, dile getirdiğimizde de organize bir şekilde üzerimize geliyorlar” dedi.

“ASGARİ ÜCRETLİ ADETA ÖLÜME İTİLİYOR”

Asgari ücret konusu ile ilgili de hükümetin beceriksizliğinin gözler önüne serildiği ileri süren Zaroğlu, “En büyük üzüntüm UBP-DP-YDP hükümetinin kuruluşunun bir parçası olmak” dedi. Her şeye zam yapılıp asgari ücretlinin ölüme itildiğini savunan Zaroğlu, hükümetin belirli bütçesinin olduğunu ve mevcut bütçe ile asgari ücretlinin hak ettiği ücreti ödeyemeyeceğini iddia etti.

Zaroğlu, hayat pahalılığı konusunda nisaba destek vermemesinin sebebini ise şöyle aktardı: “Ben hayat pahalılığı konusunda nisaba destek vermedim. Ben destek verseydim, Genel Kurul’a gelseydim ve hayır deseydim, yasa yine geçecekti. Ben içerde olmuş olsaydım ki baskı da yapıldı bu konuda, bu yasayı geçireceklerdi. Bu aslında teknik bir durumdu ve doğru olanı yaptım.”

“HÜKÜMET ÜZERİNE DÜŞENİ HİÇBİR KONUDA YAPMIYOR”

Ülkedeki en büyük problemin denetim eksikliği olduğuna vurgu yapan Zaroğlu, eğitimde de bunun alenen ortaya çıktığını savundu. Milli Eğitim Bakanı “bağış adı altında kayıt parası alınmayacak” açıklaması olduğunu belirten Zaroğlu, denetim olmaması sebebiyle, velilerin mağdur edildiği, öğrencilerin okullara yazdırılamadığı iddiasında bulundu.

“Devlet demir yumruğunu çarkın üzerine indirmeliydi ama yapamadı” diyen Zaroğlu, hükümetin ülkeyi ilgilendiren hiçbir konuda üzerine düşen görevi hakkaniyetli bir şekilde yapmadığını iddia etti.

Dünya geneline göre pandemi yönetimi konusunda KKTC’nin iyi durumda olduğunu belirten Zaroğlu, sürekli bunun arkasına saklanıldığını ve sağlıkta atılması gereken adımların atılmadığını, alınması gereken önlemlerin alınmadığını savundu.

“SEÇİM BARAJI YÜZDE 7-8 OLMALI”

Mevcut seçim sisteminin değiştirilmesi konusunu dile getiren Zaroğlu, “Karma oyun kalkması gerek diye düşünüyorum. Değişmesi için gerekli irade ortaya konmazsa hükümet yetkililerinden bir düzenleme isteyeceğiz, tek bölge seçiminde karma sistem basitleştirilebilir” dedi.

Ülkedeki seçim barajının da yükseltilmesi gerektiğine vurgu yapan Zaroğlu, barajın yüzde 7-8 olması gerektiğini savundu. “Seçim barajı artırılsa demokratik olmaz” noktasındaki söylemleri de değerlendiren Zaroğlu, bu problemin de ittifak yolu ile çözüleceğini belirtti ve “Bunlar yapılmazsa siyaset düzelmez. Siyaset düzelmezse de hiçbir şey düzelmez” dedi.

Ülkede sistemsiz bir sistemin süregeldiğini ve bunun yıkılması gerektiğini savunan Zaroğlu, Millet Partisi’nin tam da bu vizyon ve misyonla oluşturulduğunu dile getirdi.

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09/09/2021 14:45