Zaroğlu: Seviyesizliğinizin içinde kaldığım için gerçekten çok üzgünüm

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı'nın, YDP milletvekili Bertan Zaroğlu'nun borcuna kefil olduğunu açıklamasının ardından, Zaroğlu söz konusu borcun 18 gün önce kapandığına dair ilgili bankadan belge aldı.

Belgeyi sosyal medyada paylaşan Zaroğlu, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"ERHAN ARIKLI,

SEVİYESİZLİĞİNİZİN İÇİNDE KALDIĞIM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜM ..

Ben partiden neden ayrılmak zorunda kaldığımı açıklamaya çalışırken, Gerekçelerini ortaya koyarken..

Siz bunlara cvp vereceğinize, saçma sapan konularla "Borcum varmış, kefil olmuşsunuz" gibi açıklamalar yaparak seviyeyi gerçekten ayaklar altına düşürdünüz ..

Böyle bir ortamın içinde olduğum için, bunları açıklamak zorunda kaldığım için gerçekten çok üzgünüm ..

Böyle bir şeyi Sosyal medyaya yazmanız sizin kalitenizi ortaya koyarken ..

Her zaman yaptığınız gibi, Yazdığınız yazıyı kaldırmanız da karakterinizi apaçık ortaya koymaktadır ..

Buyurun,

Bir buçuk sene önce bana kefil olduğunuz araç kredisinin, son ödemesinin 18 gün önce yapılarak tüm borcun kapandığının belgesi ..

Bu seviyesizliği halkın vicdanıana bırakıyorum .."

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20/05/2021 10:48