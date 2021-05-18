Zaroğlu: TV programlarında artistlik yapılıyor istifalar gelince kabul edilmiyor

Haber Kıbrıs-Özel

Milletvekilliğinden istifa etmekten vazgeçen Yeniden Doğuş Partisi milletvekili Bertan Zaroğlu, Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı ve Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Zaroğlu, erken seçim tarihi için daha önce Ekim tarihine imza attığını ve arkasında olduğunu belirterek, hükümet ve muhalefetin erken seçim konusunda anlaşamaması üzerine halkın kaosa sürüklenmesin diye istifasını ertelediğini ve istifasını en geç 10 gün içinde vereceğini söyledi.

YDP ile bağı ve bağlantısının kalmadığını ancak hükümetteki başkanlarının talebi üzerine istifasını ertelediğini anlatan Zaroğlu, “Partide barınamadığım için istifa etmek durumunda kaldım. TV programlarında artistlik yapılıyor istifalar gelince kabul edilmiyor” dedi.

"Meclise istifa etmeye gittim"

Bertan Zaroğlu, dün Meclise istifasını vermeye gittiğini belirterek, “başbakan Ersan Saner önümü kesti Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı ile birlikte görüşmek istediklerini söyledi. İstifa etmem halinde AD-HOC komitesine YDP’de katılacak biri olmaması nedeniyle hükümet ve muhalefetin sayılarının eşit olacağı için istifadan vazgeçtim” dedi.

"Seçim tarihi konusunda uzlaşı olmalı"

Hükümet ve muhalefetin seçim tarihinde anlaşamadığını ancak kendisinin sabah TV programında istifa edeceğini açıkladığını anlatan Zaroğlu, “Halkın sorunları ile ilgilenmesi yasaları geçirmesi ve Türkiye ile yapılan protokol gereği yapması gereken işler olan hükümet ile hükümeti denetlemesi ve sorgulaması gereken muhalefet var. Seçim tarihi konusunda uzlaşı olmalı” diye konuştu.

"Zaroğlu böyle durumların içinde yer almaz”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in meclis kürsüsünde kendisine yönelik ‘ne pazarlık yapıldı’ diye sorduğunu kendisinin ise kürsüden pazarlık olmadığı konusunda cevap verdiğini anlatan Zaroğlu, “Mecliste milletvekilleri yakınlarının müsteşar olunması ve çocuklarının işe alınmasıyla ilgili örnekler var diye pazarlık konusunu akıllarına getirebilirler. Zaroğlu böyle durumların içinde yer almaz” ifadelerini kullandı.

"Böyle bir talebi duyarlarsa yüzüme tükürsünler

Kendisinin herhangi bir talebi olmadığına işaret eden Zaroğlu, “Eğer böyle bir talebi duyarlarsa yüzüme tükürsünler. Ben hükümetin değil halkın vekiliyim. Halkın çıkarı için davranacağım” dedi.

"Erhürman bizi ekim için ikna etmişti"

Ekim ayındaki erken seçim tarihine onay verdiğini ifade eden Zaroğlu, “Hükümet ve muhalefet seçim tarihi konusunda anlaşamıyor. Tufan Erhürman bize erken seçim için en iyi tarih Ekim diye açıklama yapmış ve ikna etmişti. Ardından Saner hodri meydan çekmişti” diye konuştu.

“İstifamı en geç 10 gün içinde vereceğim"

Halk kaosa sürüklenmesin diye istifasını ertelediğini anlatan Zaroğlu, “İstifamı en geç 10 gün içinde vereceğim. YDP ile bağım ve bağlantım kalmamıştır. Herhangi bir arzum beklentim karar değişikliğim yok. Seçim tarihi konusunda savrulan bir halk var. Hükümetteki başkanlarının talebi üzerine istifamı erteledim. AD-HOC komitesine DP’den Serdar Denktaş katılacak"dedi.

"Parayla aleyhime haber yaptırılıyor"

YDP’den istifa etmek zorunda bırakıldığını anlatan Zaroğlu, “Ben YDP’den gitmiyorum gönderiliyorum. Erhan Arıklı’nın kurultaydan sonra yaptığı birlik ve beraberlik söylemleri doğru değil. Bazı internet sitelerine parayla aleyhime haber yaptırılıyor. DP’ye geçeceğim diye haber yaptırılıyor” ifadelerini kullandı.

"Partide barınamadığım için istifa etmek durumunda kaldım”

Başkanlık yarışını kaybettiği kurultay ile ilgili konuşan Zaroğlu, “Kurultay bitti partimizi büyütmek için çalışacağız dedim ardından Erhan Arıklı’nın kızı beni ve bana oy verenleri hain olarak nitelendirdi. Erhan Arıklı ertesi gün içimizde 300-500 ajan var dedi. İftar yemeğinde bizi destekleyenler davet edilmedi. Türkiye’de tedavideyken odamın kapısının kilidi değiştirilmek istendi. Partide barınamadığım için istifa etmek durumunda kaldım” dedi.

"TV programlarında artistlik yapılıyor"

YDP’den istifa eden üyelerin istifalarının kabul edilmediğine dikkat çeken Zaroğlu, “Tüzük gereği partiye gelerek istifa etmelidirler diyorlar böyle bir şey yok toplu olarak katılım olursa toplu olarak istifa da edebilir. Partiden üyeleri atacaklarını söylüyorlar. TV programlarında artistlik yapılıyor istifalar gelince kabul edilmiyor” şeklinde konuştu.

Bu habere tepkiniz:



18/05/2021 10:02