Zaroğlu: Ülkeyi seçime götürecek mevcut hükümetten büyük beklentiler içerisinde değiliz

Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, UBP-DP hükümetine “evet” oyu verdiğini belirterek, ülkeyi seçime götürecek mevcut hükümetten büyük beklentileri olmadığını, iki ay içerisinde şapkadan tavşan çıkarmalarını da beklemediğini söyledi.

Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, yeni kurulan seçim hükümetinin hükümet programına yapılan eleştirileri değerlendirdi.

10 sayfalık hükümet programında usulen kullanılan bazı ifadelerin olduğuna dikkat çeken Zaroğlu, muhalefet partilerinin programdaki ifadeleri hedef alarak “-cek, -cak’lar var” şeklindeki eleştirilerine anlam veremediğini ifade etti.

Meclis tutanakları incelendiği takdirde aynı minvalde açıklamalara çok kez rastlanabileceğine işaret eden Zaroğlu; “Bazı partiler beş yıl yıl önce kurulan hükümetlere yapılan eleştirileri kopyalayıp, piyasaya sürmeye çalışıyor. Biz bunlara ‘kopyala yapıştır muhalefeti’ diyoruz” dedi.

Kopyala yapıştır muhalefetlerden ülkeye hiçbir hayır gelmeyeceğini ifade eden Zaroğlu, halkın akılcı muhalefete ihtiyacı olduğunu belirtti.

Piyasadaki pahalılığa da dikkat çeken Zaroğlu, “Halk evine ekmek götüremiyor, döviz almış başını gidiyor” dedi.

Ülke siyasetinin en büyük ihtiyacının “dürüstlük” olduğunu ifade eden Zaroğlu, KKTC halkının 23 Ocak’taki seçimde dürüst siyaseti ilke edinen anlayışların yolunu açması durumunda ülkenin düzlüğe çıkabileceğini söyledi.

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17/11/2021 13:27