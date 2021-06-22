Zaroğlu: YDP’nin elinde olan kurumlar çöktü

YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, parti içindeki yanlışları söylediği için istenmeyen kişi ilan edildiğini belirterek, yanlışları düzeltmesi gerekenlerin kendisine saldırıldığını söyledi.

Erhan Arıklı’nın ve partideki bazı kesimlerin yaptığı eleştirilerden, konuşmalardan şikayetçi olduğuna dikkat çeken Zaroğlu, “Henüz konuşmaya bile başlamadım, başlarsam insanların yüzüne bakamayacaklar. Partiyi bölüp parçalamalarının cezasını çekecekler” şeklinde konuştu.

YDP’nin elinde olan kurumların çöktüğünü belirten Bertan Zaroğlu, “KIB-TEK ihale yapamıyor. Spor Dairesi’nde stadyuma su motoru alamıyorlar. Vakıflar İdaresi’nde toplantı yapamıyorlar. Kıbrıs Sigorta’ya atayacak nitelikte kişi bulamıyorlar” dedi.

Bertan Zaroğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“YDP’yi bölen Arıklı ailesidir”

Seçimi kaybettiği gün “partiyi büyütelim” dediğini ifade eden Zaroğlu, “Arıklı’nın aile yakınları tarafından hainlikle suçlandım. YDP’yi bölen Arıklı ailesidir. YDP’deki halis dostlarımız oyuna gelmesin, gerçekleri görsün. Arıklı’dan 25 yaş küçük Bertan yüzde 48 oy aldı. Seçim bitti beni kucaklayabilirdi ancak kalırsa koltuğumu alır diye hareket edildi. Çilingirle odamı açmaya kalktılar. Bana küfreden abisi genel başkan yardımcısı, disiplin kuruluna verilmezken, beni destekleyenler disipline verilirse o zaman sorgularız” ifadelerini kullandı.

“YDP’de kalsam milletvekilliğim garanti”

YDP’de kalması durumunda milletvekilliğinin garanti olduğunu anlatan Zaroğlu, “Partide dursam kenarda otursam zaten milletvekiliyim. Herkes ‘kazanacaksın neden gidiyorsun?’ diyorlar. Yanlışın içinde olmam. Temiz olmadan vatandaştan oy isteyemem. Yönetim kurulunu incelesinler nasıl oy isteyeceğiz. Parti meclisi oluşumunda, seçimi kazananları kaybettirtirler, kaybedenleri kazandırdılar” dedi.

“Yerime milletvekili olacağını düşünenler var”

Partiden gitmesi durumunda bazı kişilerin milletvekili olacağını düşündüğüne işaret eden Zaroğu, “Erhan Bey, ‘8-9 milletvekili olmasın 1-2 olsun ben olayım ama Zaroğlu olmasın’ düşüncesinde. Benim gitmemle milletvekili sayısı sadece bire düşmeyecek. Başka üyeler de gidecek ve parti küçülecek. Bertan giderse, milletvekili olacağını düşünenler yıllardır başarısız olan kişilerdir” şeklinde konuştu.

“YDP’nin elinde olan kurumlar çöktü”

Bazı mevkilerin UBP’ye verilmesi konusuna değinen Zaroğlu, “Ben gidersem benim için verilen mevkiler YDP’den alınacak ve UBP’ye verilecek. Arıklı, kendine yakın olan kişileri liyakat usulüne göre atadı. YDP’nin elinde olan kurumlar çöktü. KIB-TEK ihale yapamıyor. Spor Dairesi’nde stadyuma su motoru alamıyorlar. Vakıflar idaresinde toplantı yapamıyorlar. Kıbrıs Sigorta’ya atayacak nitelikte kişi bulamıyorlar. Erhan Arıklı, 7 aydır hükümette ancak üniversite mezunları yanında değil benim yanımda diye atanamadı” dedi.

“Arıklı yanlış kişileri atadı”

Kurumlardaki atanmalarla ilgili kimseyle konuşmadığını anlatan Zaroğlu, “Erhan Bey ile mutabakata varmıştık. Atama yapılacak kurumlar maaşlı yerler değil, devletin kasasından maaş çıkmayacak ancak bana yaramasın diye atamalar yapılmadı. Erhan Bey’in sıkıntısı, ‘Ben başkanım, ben bilirim ve ben yaparım’ diyor ve olmaması gereken kişileri atadı” diye ifade etti.

“Partiyi bölüp parçalamalarının cezasını çekecekler”

Parti içindeki yanlışları ifade ettiği için istenmeyen kişi olduğunu anlatan Zaroğlu, “8 ay hapis yatmış adam ‘partinin beyni olur mu’ diyorum, Erhan Bey buna öfkelenip bana borcumdan dolayı kefil olduğunu söylüyor. KIB-TEK’te tarihin en büyük vurgunu yapılacaktı. Yanlışları söylüyorum, düzeltmek yerine Erhan Bey beni mahkemeye vereceğini söylüyor. Bu şekilde yaparak partinin büyümesi engelleniyor. Konuşmalarımdan şikayet ediyorlar ama henüz konuşmaya başlamadım, başlarsam insanların yüzüne bakamayacaklar. Partiyi bölüp parçalamalarının cezasını çekecekler” şeklinde konuştu.

“Hayat pahalılığı kesintisine ‘hayır’ dedim”

Hayat pahalılığı ile ilgili mecliste yaşananları aktaran Zaroğlu, “Hayat pahalılığının dondurulmasına ben engel oldum, Serdar Bey ‘nisabı sağlamam’ dedi ancak nisabı sağladı. Meclis kürsüsünden, ‘her yere zam yapılıyor bu nedenle hayat pahalılığının kesintisine hayır’ dedim. Nisabı sağlamam deyip dışarı çıktım Serdar Bey de çark etti” dedi.

“Adalı komitesinden bir şey çıkmaz”

Mecliste üye sayısı konusunda sıkıntı yaşanan Kutlu Adalı Araştırma Komitesi’ni değerlendiren Zaroğlu, “Fikirlerinden dolayı kimse ölmeyi hak etmez. Eğer gerçekleştiyse, devlet olarak gerekenler yapılmalıdır. Aradan geçen sürede yapılması gerekenler yapılmadı şimdi mecliste komite kurulsun deniliyor. Açıklamalar popülizmdir. Bu kadar zaman yapılmadı. Araştırma komitesi kurdun ancak kimi sorguluyorsun? Sedat Peker’i mi? Yakaladın mı? Komiteden bir şey çıkacağını düşünmüyorum” dedi.

Bu habere tepkiniz:



22/06/2021 17:36