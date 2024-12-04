Zaroğlu, YDP’nin “hükümetteki icraatı ve mevcut siyasi sistemle” ilgili değerlendirmelerde bulundu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bertan Zaroğlu, partisinin hükümetteki icraatı ve mevcut siyasi sistemle ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu.

YDP’den yapılan açıklamaya göre Zaroğlu, Meclis'te yer alan dört siyasi partiden temsilcilerin konuk olduğu bir televizyon programına katıldı, bazı değerlendirmelerde bulundu.

YDP’nin hükümette olduğu dönemde Ercan Havalimanı projesiyle “önemli bir başarıya” imza attığını ifade eden Zaroğlu, “Ancak YDP’nin en büyük icraatı halkın mahkum edildiği iki partili siyasi yapıya meydan okuyarak kurulmuş olmasıdır.” dedi.

Zaroğlu, YDP uhdesindeki Ulaştırma Bakanlığı’nın yönetiminde tamamlanan Ercan Havalimanı projesinin, devlet bütçesine “ciddi” katkı sağladığını belirterek, “2009 yılında zarar eden bir işletmeden, geçen yıl 1,5 milyar TL katkı yapan bir işletmeye dönüşen havalimanı YDP'nin ve mevcut hükumetin somut başarısıdır.” ifadelerini kullandı.

Zaroğlu, “Toplumun uzun yıllardır iki büyük partiye mahkum edildiği bir süreçte, Yeniden Doğuş Partisi’nin kurulmuş olması, bu ülkenin en büyük kazanımıdır. Bizler, geçmişteki sorunların sorumlusu değiliz. Mevcut yapının eksikliklerini düzeltmek için buradayız.” ifadelerini kullandı.

Hükümette mutlu değil, ancak çekilmeyi düşünmüyor

Zaroğlu “Hükümet ortağı olmalarına rağmen zaman zaman sistemden kaynaklı memnuniyetsizlik yaşadıklarını” belirterek, “Mutsuz değiliz, ama tam anlamıyla mutluyuz da diyemem. Her siyasi parti mevcut sistemin acziyetine mahkum.” ifadelerini kullandı. Zaroğlu’nun, programda, “erken seçim tartışmaları ve YDP'nin hükümetten çekileceği” iddialarını reddettiği de belirtildi.

“Başkanlık sistemi” çağrısı

Mevcut parlamenter sistemi eleştirerek sistem değişikliğinin gerekli olduğunu savunan Zaroğlu, başkanlık sisteminin Kıbrıs’a özgü bir şekilde ele alınması gerektiğini söyleyerek “Ne Türkiye’deki gibi ne de Rum tarafındaki gibi. Kendimize özgü bir sistem oluşturmalıyız. Bu konuda tüm siyasi partilerin bir araya gelip tartışması gerekiyor.” dedi.

Zaroğlu, ülkedeki ekonomik sorunlara da değinerek, tasarruf tedbirlerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Seçim süreçlerinde bazı aksaklıklar yaşandığını ve reforma ihtiyacı olduğunu belirten Zaroğlu, “Nüfusumuzu bilmiyoruz, seçim sonuçlarını günler sonra alıyoruz. Bu sistemin artık değişmesi gerekiyor.” dedi.