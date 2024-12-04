Zaroğlu: “YDP’nin kurulması ülkenin en büyük kazanımıdır”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bertan Zaroğlu, mecliste yer alan 4 siyasi partiden konuğun katıldığı televizyon programında hem hükümetteki icraatlarını hem de mevcut siyasi sistemi değerlendiren dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Zaroğlu, YDP'nin hükümette olduğu dönemde Ercan Havalimanı projesiyle önemli bir başarıya imza attığını ifade etti. Ancak asıl büyük icraatlarının, halkın mahkum edildiği iki partili siyasi yapıya meydan okuyarak Yeniden Doğuş Partisinin kurulması olduğunu vurguladı.

Ercan Havalimanı: Kısıtlı İmkanlarla Büyük Başarı

Zaroğlu, Ulaştırma Bakanlığı’nın yönetiminde tamamlanan Ercan Havalimanı projesinin, devlet bütçesine ciddi katkı sağladığını belirtti. 2009 yılında zarar eden bir işletmeden, geçtiğimiz yıl 1,5 milyar TL katkı yapan bir işletmeye dönüşen havalimanını YDP'nin ve mevcut Hükumetin somut başarısı olarak değerlendirdi.

“Ercan Havalimanı uzun süre açılmamıştı. Yeniden Doğuş Partisi'nin Ulaştırma Bakanlığı tarafından bu süreç yönetildi ve ülkeye ciddi ekonomik katkı sağlandı. Bu süreçte Hükumet tüm kadroları ile uyum içinde çalıştı” diyen Zaroğlu, projeyle ilgili eleştirileri de kabul edebileceğini belirtti. Ancak bu eleştirilerin, ekonomik getiriyi ve toplumsal katkıyı görmezden gelmemesi gerektiğini ifade etti.

“En Büyük İcraatımız Partinin Kendisi”

Ercan Havalimanı örneğini verirken, asıl vurguyu partinin kuruluşuna yapan Zaroğlu, “Toplumun uzun yıllardır iki büyük partiye mahkum edildiği bir süreçte Yeniden Doğuş Partisi’nin kurulmuş olması, bu ülkenin en büyük kazanımıdır. Bizler, geçmişteki sorunların sorumlusu değiliz. Mevcut yapının eksikliklerini düzeltmek için buradayız,” dedi.

Hükümette Mutlu Değil, Ancak Çekilmeyi Düşünmüyor

Hükümet ortağı olmalarına rağmen zaman zaman sistemden kaynaklı memnuniyetsizlik yaşadıklarını belirten Zaroğlu, “Mutsuz değiliz, ama tam anlamıyla mutluyuz da diyemem. Her siyasi parti mevcut sistemin acziyetine mahkum,” ifadelerini kullandı. Erken seçim tartışmaları ve YDP'nin hükümetten çekileceği iddialarına ise kesin bir dille karşı çıktı.

Başkanlık Sistemi Çağrısı

Programda mevcut parlamenter sistemi eleştiren Zaroğlu, köklü bir sistem değişikliğinin gerekliliğini vurguladı. Başkanlık sisteminin Kıbrıs’a özgü bir şekilde ele alınması gerektiğini söyleyen Zaroğlu, “Ne Türkiye’deki gibi ne de Rum tarafındaki gibi. Kendimize özgü bir sistem oluşturmalıyız. Bu konuda tüm siyasi partilerin bir araya gelip tartışması gerekiyor,” dedi.

Tasarruf ve Ekonomik Reform Vurgusu

Ülkedeki ekonomik sorunlara da değinen Zaroğlu, tasarruf tedbirlerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği tartışmalarına “popülist bir yaklaşım” diyerek tepki gösterdi. Aynı zamanda yolların aydınlatılması, trafik kazalarının önlenmesi ve ehliyet düzenlemeleri gibi konularda vatandaşın da sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Siyasi Sistem Eleştirisi

Zaroğlu, seçim süreçlerinde yaşanan aksaklıkları örnek göstererek, ülkede reform ihtiyacının altını çizdi. “Nüfusumuzu bilmiyoruz, seçim sonuçlarını günler sonra alıyoruz. Yanı başımızdaki Türkiye’de milyonlarca seçmenle işlemler saatler içinde tamamlanıyor. Bu sistemin artık değişmesi gerekiyor,” dedi.