Zaroğlu’ndan Arter’e Ziyaret



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre ziyarette YDP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da hazır bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

24 Haziran seçimlerinde ve önceki seçimlerde YDP’nin de desteğiyle Gazimağusa halkının kendisine görev verdiğini kaydeden Arter, bu güzel başarının kendisine yüklediği sorumluluk bilinciyle 4 yıl daha aynı hızda çalışacağını belirtti