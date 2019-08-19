Zaroğlu'ndan ''Yangın Yerinde Kabare'' oyununa eleştiri: İçi boş...

YDP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Bertan Zaroğlu, 'Yangın Yerinde Kabare' isimli oyuna 'içi boş' diyerek "ülkeyi kutuplaştırmaya yönelik” olduğunu savundu.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Bertan Zaroğlu yazılı açıklama yaparak, Yaşar Ersoy tarafından kaleme alınan, “Yangın Yerinde Kabare” isimli oyunun gösterimine Devlet Tiyatroları “Edebi Kurulu" tarafından, izin verilmemesi ve Repertuar Kurulu’nun hükümet tarafından kaldırılması üzerine değerlendirmede bulundu.

Yeni oluşturulan Edebi Kurul'un senaryo için verdiği kararın mevzuata uygun olduğunu belirten Zaroğlu, “Çünkü Devlet Tiyatroları Yasası’nın 3 maddesi gereği, Edebi Kurul'un, önüne gelen her senaryo için, denetim görevi bulunmaktadır. Ayrıca devletin âli menfaatleri söz konusu olduğunda, dileyen dilediği oyunu yazıp, devlete ait tiyatroda, denetim olmaksızın sergileyemez” dedi.

Zaroğlu, şöyle devam etti:

“Bu nedenle; elbette ki bir denetim mekanizması olacaktır ve olmalıdır da.Bu denetimi; 'her türlü görüşün ifade edildiği özgür ortamda, sansür uygulaması' olarak nitelemek ise, kesinlikle çağ dışıdır.Nitekim; bu bağlamda Anayasamız da bile, kişilere tanınmış sınırsız hak ve özgürlükler yoktur ki, devletin tiyatrosunun da olabilsin.”

Metni incelediğini, edebi değeri olmadığını, siyasi içerikli olduğunu savunan Zaroğlu, “İçi boş olmasının yanı sıra, ülkeyi kutuplaştırmaya yönelik olduğu da, tartışmasızdır” dedi.