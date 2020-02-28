ZAYDER 5. Genel kurulunu yaptı

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin 5'inci genel kurulu yapıldı. Rabia ÖZCÖMERT yeniden Genel Başkan seçildi

Doruk Vakfı Kırıkkale SAM merkezinde gerçekleştirilen Genel Kurula Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Tütün Ürünleri Genel Müdürü Selahattin Bayırkan, Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Mustafa Serçelik , Sivil toplum Kuruluşları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Dernek Üyeleri katıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu genel kurulda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Dernekteki Kadın Atölyesin'de kurs alan kadınlara sertifikalar takdim etti.

28/02/2020 22:53