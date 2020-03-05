ZAYDER Öncü Kadınlar Ödül Töreni Dün Akşam Gerçekleşti

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) tarafından düzenlenen ödül dün akşam YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Yaşar Köroğlu'nun sunumu ile başlayan gece, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Rabia Özcömert’in konuşmasıyla devam etti. Özcömert geceye katkı koyan sponsorlara ve katılan herkese teşekkür etti.

Muhteşem sesi, güçlü yorumu ve güzelliği ile hepimizin tanıdığı, değerli sanatçı BAHAR GÖKHAN gece için özel bir şarkı hazırladı ve muhteşem konseriyle herkesi kendine hayran bıraktı. Gecede Yaşam koçu ve NLP Uzmanı Nuray Kibrit , Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği , Çatalköy Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER) , Sevcan Çerkez , Vatan Korosundan Türkan Nalbantoğlu , Beylerbeyi Inner Kulübü (B.I.W.K) Kurucu Başkanı Sibel Tatar, Özge Taşker Falyalı ,Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hatice Tokyay , Özlem Özbekoğlu , Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği , Tangül Çağıner Vakfı adına İçim Kavuklu , Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllülükleri adına Nurçin İncili ve Bahar Gökhan ödüllerin sahipleri oldular.

05/03/2020 14:55