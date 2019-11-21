ZAYDER’den örnek davranış

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle kardeş okul olarak seçtikleri Dipkarpaz İlkokulu’na 200’ün üstünde diş macunu ve diş fırçası hediye etti.

Dernekten verilen bilgiye göre, çocuklara ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verilen etkinlikte ayrıca Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda, iyilikler çoğalsın temasıyla 200 iyilik defteri ve 200 iyilik kalemliği de dağıtıldı.

21/11/2019 19:43