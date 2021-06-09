Zayıflamadan cilt bakımına: Çıplak uyumanın bilinmeyen faydaları

Düzenli ve sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı, iyi bir uyku çekebilmektir. Uyku kalitesinin kötü olması, kilo alma, cilt problemleri, odaklanma sorunları gibi durumları da beraberinde getirir. Peki çıplak uyumanın yaşam kalitenizi yükseltebileceğini hiç düşündünüz mü? Uzmanlara göre çıplak uyumak, kaliteli bir uyku çekmenin yanı sıra birçok faydayı da beraberinde getirir. Bu faydaların içinde kilo verme ve cilt sağlığını koruma da var. İşte çıplak uyumanın bilinmeyen faydaları...

1- CİLT SAĞLIĞINI KORUR

Yapılan bazı araştırmalar, gün içinde kapalı olan ayak, koltuk altı ve genital bölgelerin çıplak uyuduğumuz zaman hava almasını sağladığımız için mantar ve pişik gibi cilt problemlerini önlediğini ortaya çıkardı.

2- DAHA DERİN UYKU ÇEKEBİLİRSİNİZ

Uyku kalitesini artırmada en önemli faktörlerden biri ideal sıcaklığı yakalamaktan geçiyor. Çıplak uyumak vücut ısısın düşmesine ve hızla uykuya dalmanıza yardımcı olur. Bu sayede daha derin bir uyku çekebilirsiniz.

3- METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR, ZAYIFLATIR

Uykusuzluk kilo alımını tetikler. Bu nedenle uyku kalitesinin yükseltilmesi sağlıklı bir hayat için oldukça önemli. Çıplak uyuyarak uyku kalitemizi artırabilir ve kortizol seviyemizi düşürebiliriz. Bu sayede metabolizmamız hızlanır ve kilo vermemiz kolaylaşır.

4- DAHA DENGELİ BİR RUH HALİ

Uykusuzluk ve stres arasında doğrudan bir ilişki bulunur. Çıplak uyumak stres seviyelerini düşürdüğü için gerginliği azaltır ve kan akışını hızlandırır. Bu da iyi bir ruh haline sahip olmanızı sağlar.

5- ÖZ GÜVEN VERİR

Çıplak uyumak bedeninizle barışık olmanızı sağlar. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edersiniz. Bu da öz güven kazanmanızı sağlar.

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09/06/2021 18:09