Zayıflamak isterken kilo almayın!

Alışılmış hayat tarzı değiştirilirken diyet kurallarına da uyulması ile kilo vermek mümkündür. Ancak, en önemli zayıflama kuralları olan az ama sık yemek yeme ile günlük hareket miktarının arttırılmaması halinde, bir de buna yanlış bilinen bilgiler eklendiğinde kilo alındığı görülmektedir.

DİYET, İRADE İŞİDİR

Zayıflamak isteyenlerin yapması gereken ilk ve en önemli husus, iradeli bir başlangıç yaparak, normal yaşam alışkanlıklarını değiştirmektir. Bunun için öncelikle günlük alınan kalori ve yağ miktarı azaltılmalıdır. Porsiyonlar düşürülmeli ancak ara öğünlerle birlikte öğün sayısı ve sıklığı arttırılmalıdır. Su tüketiminde en az 2 litre su içilmesine gayret gösterilmeli, ayrıca yapılan diyet egzersizlerle desteklenmelidir. Alınan kalori miktarının azaltılması yanında, günlük hareket katsayısının arttırılması zayıflamayı kolaylaştıracaktır.

Bunun için ara öğünlerle birlikte günlük 6 öğün gıda tüketilmesi ve en az 1 saat yürüyüş, koşu, yüzme ya da bisiklete binmek gibi aktiviteler yapılması faydalı olacaktır. Öğünlerde sebze ağırlıklı beslenmeye gayret gösterilmeli, yoğurt ve yeşillikli salatalar bolca tüketilmelidir. Balık ya da etli yemekler kendi yağında ya da ızgara olarak pişirilerek tüketilmelidir.

ARA ÖĞÜNLERE DİKKAT!

Ara öğünlerde yapılan tercih hataları, diyet esnasında alınan kiloların ilk nedenlerindendir. Doğru planlanmış bir ara öğün içeriğinde bir kâse yoğurt beraberinde kuru ya da yaş meyve, bir avuç ceviz ya da badem gibi doğal ve besleyici gıdalar bulunmalıdır. Ara öğünlerde gazlı içecek ya da hazır meyve sularından içmek, gofret ve çikolata gibi şekerli besinler atıştırarak açlık giderilmeye çalışılmamalıdır. Bunların yanında pasta ve börek tüketmek, ara öğünler nedeniyle kilo alınmasına neden olacaktır.

UYKU DÜZENİ

Bir diğer önemli husus ise, uyku düzenine ve süresine dikkat etmektedir. Bilimsel araştırmalarla da kanıtlandığı gibi, çok uyumak kilo alımını kolaylaştırmaktadır. Diyet yapılan zamanlarda azalan enerjiyi, uyku ile dengelemeye çalışmak en ciddi hatalardan biridir. Bu nedenle, uyku belli bir düzende olmalı, temiz havanın ve güneşin canlandırıcı etkisinden faydalanmayı da unutulmamalıdır.

DİYET KİŞİYE ÖZEL OLMALIDIR

Çok sık dile getirildiği gibi “akşam yediden sonra hiçbir şey yemeyin” ifadesi de çok dillendirilen yanlışlardan biridir. Zira diyet kişiye göre önerilmeli ve kişilerin hayat tarzları dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda, bu ifadenin “yatmadan iki saat önce yemek yemeyin” şeklinde değiştirilmesi gerekecektir. Bunun en önemli nedeni, gece 12 veya daha sonra uyuyanların ani besin krizlerine girmesinin yol açacağı sıkıntılardır. Saat yediden sonra hiçbir şey yememesi gerektiğini düşünen kişiler, bir de geç yatıyorlarsa kendilerine hâkim olamayacaktır. Bu da hem diyeti bozmasına hem de kendine güven ve iradesini kaybetmesine neden olacaktır.