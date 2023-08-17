Zehie Helin Reessur cinayeti

Gazimağusa Meslek Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un 25 Ocak tarihinde öldürülmesi meselesinde cinayet sanığı Sefer Buğra Altundağ, mahkemeye çıkarıldı.

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17/08/2023

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Zehie Helin Reessur cinayeti

İskele’de vahşice öldürülen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un cinayet sanığı Sefer Buğra Altundağ’un yargılanmasına başlandı.  Altundağ, ilk tahkikat duruşması (P.I.) maksadıyla bugün İskele Kaza Mahkemesi’nde çıkarıldı.
Müebbet hapis cezası öngören “Taammüden Adam Öldürme”, “Adam Öldürme”, “Vahim Zarar” ve “Ciddi Darp” suçlarından yargılanacak olan sanığın ilk tahkikat duruşması sırasında 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un katledilmesine tepki göstermek adına Toplumsal Mücadele Platformu öncülüğünde 28 sivil toplum örgütü ve siyasi partinin katılımıyla İskele Kaza Mahkemesi önünde eylem düzenlendi.

 

17/08/2023 20:01
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TAGS: Zehie Helin Reessur cinayeti
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