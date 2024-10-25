Zehie Helin Reessur’un cinayetinde karar açıklandı!

İskele’de hunharca katledilen Zehie Helin Reessur’un cinayet davasında karar açıklandı.

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25/10/2024

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Zehie Helin Reessur’un cinayetinde karar açıklandı!

İskele’de hunharca katledilen Zehie Helin Reessur’un cinayet davasında karar açıklandı.

İskele Kaza Mahkemesi, katil Sefer Buğra Altundağ’ı ömür boyu hapse çarptırdı.

Ne olmuştu?
25 Ocak 2023 tarihinde 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ, 16 yaşındaki Zahie Helin Reessur’u bir inşaata götürerek başına sert bir cisim vurarak hayatını sonlandırmış, olayın ardından zanlı güneye kaçmıştı. Aynı gün adanın güneyinde tespit edilen zanlı, tutuklanarak kuzeye teslim edilmişti.

25/10/2024 14:06
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TAGS: Zehie Helin Reessur
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