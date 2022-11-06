Zehir etkisi yaratıyor…

Market alışverişi yaparken taze meyve ve sebzelerin hepsini almak iyi bir fikir gibi görünebilir. Ancak bu ürünlerin buzdolabında nasıl saklanacağını bilmiyorsak dolabın kapağını açtığında hoş olmayan sürprizlerle karşılaşabiliriz. Taze olarak aldığınız ürünlerin kısa zamanda bozulması ve sizi zehirlemeye kadar gidebilecek bu tehlikeli yolda alabileceğiniz çeşitli önlemler bulunuyor.

Bazı yiyecekleri buzdolabında saklamak iyi bir fikirken bazıları için durum tam tersidir. İşte bu konuda ihtiyacınız olan tüm bilgileri içeren bir rehber.

ELMA VE HAVUÇ

Gıda ve beslenme bilimcisi Doktor Taylor C. Wallace, "Meyveler ve sebzeler, diğer ürünler veya yiyecekler tarafından emilen kokuları yayarlar" diye açıklıyor. Bu alanda özellikle keskin koku yayanlara ve süper koku emici olanlara dikkat etmek gerekiyor.

Dr. Wallace, "Klasik örnek olarak elma kokusu verilebilir" diyor. "Ve havuçlar, diğer ürünlerden gelen kokuları emmede özellikle iyi olma eğilimindedir."

Bu nedenle elma ve havucu birbirinden uzak tutmayı öneriyor, lahana, incir ve soğanın da elmanın kokusunu emebileceğini ekliyor. "Taze ürünler ne kadar yakın ve kapalı olursa, kokuların birbirine karışma şansı o kadar artar" diye de ekliyor.

Saklama ipucu: Ürünlerinizi buzdolabında ayrı tutarak saklamak için kullanabileceğiniz gıda kapları edinebilirsiniz.

AVOKADO VE SALATALIK

Hangi meyve ve sebzelerin bir arada saklanmaması gerektiği söz konusu olduğunda, bu salatalar kesinlikle önemli bir yer tutuyor. Bunun nedeni ise avokadonun klimakterik bir meyve olmasına karşın salatalık teknik olarak bir meyve olsa da klimakterik değildir. Dr. Wallace, "Klimakterik meyveler, yüksek miktarda etilen gazı ürettikleri için hasat edildikten sonra olgunlaşmaya devam ederler" diye açıklıyor. "Klimakterik olmayan meyve ve sebzeler [varsa] çok az etilen gazı üretirler ve toplandıktan veya hasat edildikten sonra olgunlaşmaya devam etmezler."

Etilen üreten ürünleri etilene duyarlı ürünlerle birlikte saklarsanız, ikincisi aşırı olgunlaşabilir, yumuşayabilir ve daha hızlı bozulabilir. Bu bozulma sonucunda ise farkında olmadan tüketildiğinde zehirlenmenize neden olabilir.

Bunun yerine, avokadoları kendi başlarına veya elma, domates, kavun, armut ve şeftali gibi diğer klimakterik meyvelerin (olgunlaştıklarından hemen tüketmeyi planlıyorsanız) yakınında saklamanız önerilir. Salatalıkları, yeşil yapraklı sebzeler ve kök sebzeler gibi klimakterik olmayan diğer sebzelerle birlikte saklayın.

PATATES VE SOĞAN

Patates ve soğanların her ikisi de ideal olarak serin ve karanlık ortamlarda saklanır, ancak soğanlar etilen üreticisi olduğu için onları ayrı tutmak en iyisidir. Bir mutfak ve yemek servisi uzmanı olan Diyetisyen Amy Myrdal Miller, "Etilen gazı patatesin filizlenmesine neden olur" diyor.

Patates, soğan da dahil olmak üzere etraflarındaki yiyeceklerden kokuları da emebilir. Miller, "Soğan, patateslerle lezzet bakımından iyi eşleşirken, onları bir arada saklamak, patateslerinizin soğan lezzetlerini almasına neden olabilir" diye ekliyor Miller. Aynı durum sarımsaklar için de geçerlidir.

Patateslerinizin ömrünü uzatmak için bir sepet veya açık kapta saklayın ve sadece kullanmadan hemen önce yıkayın. Soğanları ise serin, karanlık ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

Depolama ipuçları:

Soğanları dilimlemeden önce en az 30 dakika buzdolabında bekletin ve bu sayede gözlerinizi o kadar fazla sulanmayacaktır.

Kısmen kullanılmış bir soğanı saklamanız gerekiyorsa ancak kokusundan endişe ediyorsanız, soğana özel bir saklama kabı alın.

Keskin soğan kokusunu emmek için buzdolabına biraz karbonat koyun.

DOMATES VE MUZ

Domates ve muzların pek çok ortak noktası vardır: Her ikisi de etilen üreten klimakterik meyvelerdir, kanserle savaşmanıza yardımcı olabilir ve en iyi şekilde oda sıcaklığında tezgahta saklanırlar. Bu nedenle ikisini bir arada saklamak mantıklı görülebilir.

Bu ikili aslındabir arada saklanmaması gerekenler listesinde yer alıyor. Domates, muz, kivi ve kavun gibi toplandıktan sonra çok fazla olgunlaşan meyve ve sebzeler en iyi şekilde ayrı olarak saklanır. Bunları birbirine çok yakın tutarsanız, ürettikleri büyük miktarlarda etilen olgunlaşmayı hızlandırabilir. Siz onları yemeye fırsat bulamadan bozularak sağlınızı tehdit edebilirler.

MANTAR VE YEŞİL SOĞAN

Sarı ve kırmızı soğanlar gibi, yeşil soğanlar da güçlü bir koku yayar. Öte yandan mantarlar, su ve yağın yanı sıra kokularda da oldukça emicidir. Mantarlarınızı yeşil soğanların yanında sebzelik çekmecesinde saklarsanız, soğan aromasını emmeye başlayacak ve yemek istediğinizde mantar aromasını kaybetmiş olacaklardır.

Saklama ipucu: Mantarlarınızı beş gün veya daha uzun süre kullanmayı planlamıyorsanız, onları yeşil soğanlardan uzak tutun ve orijinal karton kaplarında veya kağıt torbalarında tutun; mantarların kuru bir ortama ihtiyacı vardır ve bu kaplar fazla nemi emecektir.

BİBER VE TAZE OTLAR

Dolmalık biber doyurucu, az bakım gerektiren sebzelerdir ve buzdolabında fazla özen gösterilmeden saklanabilir. Ancak biberleri taze otlarla saklamak hızla bozulmalarına neden olacaktır.

Saklama ipucu: "Otlar, özellikle yumuşak yeşil olanlar [kişniş gibi] oldukça kırılgan olabilir" diye açıklıyor Dr. Wallace. "Otları yakın zamanda kullanacaksanız, saplarının altını kesin, solmuş veya kahverengi yaprakları çıkarın, altlarında biraz su bulunan bir kavanoza koyun ve buzdolabında saklayın." Bu, onları sadece taze ve lezzetli tutmakla kalmaz, aynı zamanda zarar görmelerinin de önüne geçer.

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06/11/2022 20:11