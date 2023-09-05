Zehra Aba dükkanı kapatıyor

Uzun yıllardır göçmenköy'de hizmet veren Zehra Aba Ev Yemekleri isimli işletme kapanıyor. İşletme sahibi Zehra aba ülkenin ekonomik koşullarında esnaf olmanın çok zor olduğunu blirterek 28 yıllık işletmeyi kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

Zehra Aba'nın paylaşımı şöyle:

Ekmek kapım iki evladımı büyüttüğüm yer..

Kocaman ailem hiç bir karşılık beklemeden her zaman hem maddi hem manevi hep yanımda olduğunuz için

Bizi hep koruyup kolladığınız için minnettarım.

Ve klima olmayan mekanımda yazın gavrulan kışın donan sel basdığında masalara çıkan covid de bile bizi yalnız bırakmayan dostlar..

Benim için bu olayın en kötü yanı sizden ayrılmak artık size yemek yapamamak..

İnanın çok yorulduk..Kıbrısta esnaf olmak çok zor..

Ailece mekanın satılmasına karar verdik..

Biraz dinlenip iş tekliflerini değerlendireceğiz..

Kendinize iyi bakın..