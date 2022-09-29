Zehra Çilingiroğlu, Mehmet Dinçerler'le görüntülenmişti... Açıklama geldi

Hadise ile 30 Eylül'de evliliğini noktalamaya hazırlanan iş insanı Mehmet Dinçerler arkadaşları ile çıktığı Rodos tatilinde Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. Mehmet Dinçerler ile Zehra Çilingiroğlu'nun aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi. Çilingiroğlu, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları yalanladı.

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda yapılan törenle nikah masasına oturdu. Evliliklerinde bir senesi dolmayan Hadise ile Mehmet Dinçerler, boşanma kararı aldı. Ayrılık kararının ardından Dinçerler, arkadaşları ile Rodos'a tatile gitti. İş insanı ile Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu Rodos'ta görüntülendi. Beyaz Magazin programında yer alan habere göre, boşanma kararının ardından erkek arkadaşlarıyla tatile çıkan 34 yaşındaki Dinçerler, 24 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. Bir otelde baş başa zaman geçirirken görüntülenen ikilinin aşk yaşadığı ileri sürüldü.

İddiaların ardından Zehra Çilingiroğlu'nun avukatından açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu'nun son dönemde evliliği ile gündemde olan Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğuna dair çıkan haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz. Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı mesnetsizdir.

Haberde iddia edilenin aksine müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu erkek arkadaşının da bulunduğu bir ortamda arkadaş grubuyla eğlenmişlerdir. Tamamen çarpıtılan görüntülerle, magazin haberi yaratma dürtüsüyle kurgulanmış olunan bu haber, müvekkillerimiz Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın itibarını zedelemeye yöneliktir.

Zehra Çilingiroğlu hakkında gerçeği yansıtmayan bu tür haber ile kişilik haklarına saldırılması, özel hayatına ilişkin görüntülerinin izinsiz bir şekilde paylaşılması ve şahsi itibarını zedeleyici ifadelere yer verilmesi ile konu haberin sorumluları hakkında hukuki ve cezai şikâyetlerde bulunmamızın yolu açılmıştır. Ülkemizde yaşayan her vatandaşın hakkı olduğu üzere; müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu'nun da özel hayatına ilişkin görüntülerinin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri ifşa etmenin de ayrıca suç teşkil ettiğini belirtmek isteriz. Gerçek dışı bu haberi tekzip eder, konu hakkında tüm hukuki ve cezai başvuru haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz"

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29/09/2022 09:45