Zekai Altan Gana ve Göynük’te Eko Turizm Eğitimi Veriyor

Altan, Afrika’nın GANA ülkesinin Tema bölgesindeki Acra şehrine bağlı 500 nüfuslu Kpone köyünde ve Türkiye Göynük beldesinde kırsal kalkınmaya yönelik Eco/Agro Turizm modeline yönelik Eko Turizm Halk bilinçlenmesine yönelik eğitimler verecek.

Kıbrıs’lı bir Türk olarak ilk kez uluslararası alanda eko Turizm alanında eğitimler verilecek. Eğitimler sonrası gelenekselleşecek final etkinliği gerçekleştirilecektir.

Eğitimler, halkın kırsal kalkınma modeline yönelik farkındalığını artırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Eko Turizm halk bilinçlendirme ve etkinliği eğitimleri, Afrika’nın Gana ülkesinde Acra şehri yerel yönetimi ve Türkiye Göynük yerel yönetimi AKSA ile işbirliği içerisinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu kapsamında eğitim ile ilgili oluşturulacak bir ekip ile Göynük ve Gana’da Eco/Agro turizm konularında ilk önce ülke kültürü, ekolojisi, el sanatları, mutfakları ve ilgili konularda saptanacak eko turizm ürünlerine yönelik köy halkına farkındalık eğitimleri verilecek.

Eğitim Projesi bu yıl içerisinde öncelikli olarak Göynük’te hayata geçirilecektir. Eylül ayı itibarı ile Göynük’te yapılacak ilk ziyarette inceleme-araştırma ve zaman planlaması yapılıp 2018 yılı içerisnde eğitim çalışmalarına başlanacaktır. Göynük sonrası Gana’da eko turizm çalışamlarına ve eğitimleri ile devam edecektir.