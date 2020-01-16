Zekai Altan PDC Denetleme Kurulu Üyesi

Eko Turizmci ve araştırmacı yazar Zekai Altan 11 Ocak’ta Kadıköy’de gerçekleştirilen Permakültür Tasarımcılar Derneği 1. Olağan genel kurulda Denetleme Kurulu üyeliğine seçildi.

Alınan kararlar arasında Permakültür adının korunması ve Permakültür Tasarımcılarının birlikte çoklu faydaya yönelik çalışmalar yapılması hedef alındı

Kuzey Kıbrıs’ta Permakültür eğitmeni olarak GAÜ Öğretim üyeleri Hüseyin ve Senem Sadri ile Araştırmacı Yazar ve Eko Turizmci Zekai Altan bulunuyor.

Permakültür alanında Türkiye’de ilk kez kurulan Tahsin Tural Permakültür Merkezi de çalışmalarına Karpaz’daki alanda başladı. Doğa Tasarım Bilimi olarak tanımlanan Permakültür çalışmalarının aktif ve birey toplum üzerinde farkındalık yaratması amaçlanıyor

Türkiye genelinde 800 sertifikalı Permakültür eğitmeni bulunuyor

16/01/2020 17:16