Zekanızı geliştirecek 10 basit ama etkili yol

Bilişsel gücünüzü arttırmak ve zekanızı geliştirmek için 10 basit yol! Ne sıklıkla beyniniz hakkında düşünüyorsunuz? En azından kendinize arada bir zaman verin ve beyninizi yenileyin. Şanslısınız, beyninizin kapasitesini arttırmak için tek yapmamız gereken onu düzenli olarak eğitmek için zaman ayırmak.

Peki, bu konuda ne yapabilirsiniz? Bilişsel gücünüzü arttırmak ve zekanızı geliştirmek için bu 10 basit yolu deneyebilirsiniz!

1- Yeni şeyler yapın

Evinize hep aynı yoldan gitmek yerine, bir gün de başka yoldan gitmeyi deneyin. Bu sayede, beyninizi canlandıracak yeni bir şeyler deneyimlemiş olacaksınız. Beyninizin yapısını değiştirebileceğiniz yollardan biri de yeni bir şeyler yapmaktır. Bu, zekâ seviyenizi arttıracak yeni sinirsel yollar yaratır. Akşam yemeği için yeni bir tarif öğrenebilir veya yeni bir egzersiz şekli deneyebilirsiniz.

2- Düzenli egzersiz yapın

Düzenli egzersizin, beyin fonksiyonunu ve hücre çoğaltımını arttırmaya yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Bu, egzersiz yaparken yeni beyin hücreleri yarattığınız anlamına gelir. Her gün 15 dakikalık düzenli egzersizin beyninize yaptıklarına şaşıracaksınız!

3- Hafızanızı eğitin.

Çevrenizdeki insanlardan ne sıklıkla “Keşke daha iyi bir hafızam olsaydı!” cümlesini duyuyorsunuz? Hafızalarından şikayet etmelerine rağmen, hiç kimse bunu değiştirmek için çabalamaz. Eğer hafızanızı telefon numaraları ve diğer önemli numaraları ezberlemek için eğitirseniz, hafızanız belirgin bir şekilde iyileşecektir.

4- Meraklı olun

Her şeyi göründüğü gibi kabul etmek yerine gündelik işleri/ürünleri, temasta olduğunuz hizmetleri sorgulama alışkanlığı edinin. Meraklı olmak ve her şeyi sorgulamak, beyninizi yenilik yapmaya ve yeni fikirler üretmeye teşvik eder. Merak bir kedi için zararlı olabilir fakat elektrik ve bilgisayar gibi önemli icatlar yaratmıştır!

5- Pozitif düşünün

Stres ve kaygı; mevcut beyin nöronlarını öldürür, yeni beyin nöronları oluşmasını durdurur. Araştırmalar, olumlu düşüncenin, özellikle gelecek zamanlı olarak, hücrelerin yaratılmasını hızlandırdığını ve stres, kaygı düzeyini önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. Olumsuz düşüncelerle baş etmeye ve bunları olumlu düşüncelerle değiştirmeye çalışın.

6- Sağlıklı beslenin

Beslenme düzeninizin beyin işlevleriniz üzerinde büyük bir etkisi vardır. Beyniniz, tüketilen tüm besin maddelerinin ve oksijenin %20’sinden fazlasını tüketir. Bu nedenle, beyninizi iyi şeylerle beslemeyi unutmayın! Özellikle kırmızı meyve, yeşil yapraklı sebze, kuru yemiş ve balıkları haftalık beslenme programınıza dahil etmelisiniz.

7- Kitap okuyun

Okuma, beyni strese karşı korur. Araştırmalar, aynı zamanda hayal gücünüzü kullanmanın, beyninizi eğitmenin harika bir yolu olduğunu çünkü zihninizi hayal ettiğinizi “resmetmeye” zorladığınızı göstermiştir. Okuma ise hayal gücünüzü tetiklemek için harika bir yoldur! Okuyun, hayal edin ve beyninizi gözlemleyin.

8- Yeterince uyuyun

Uyku beyin için ‘arınma’ etkisi yaratır. Bu, vücudunuz hücreleri yenilerken gün boyunca beyninizde biriken toksinleri ortadan kaldırır. Uyku saatlerinden etkili bir şekilde yararlanmak için her akşam ortalama 8 saat uyuduğunuzdan emin olun!

9- Navigasyondan kurtulun

Harita okuma günleri geçmişte kaldı. Navigasyon ve GPS kullanımı hayatlarımızı daha kolay hale getirmiş olsa da, beynimizi yavaşlattı ve verimini düşürdü. Eski alışkanlığınıza geri dönün ve aradığınız yeri bulabilmek için bir harita kullanın (Bu, mekânsal ilişkileri anlamanız için beyninizi çalıştırır.)

10- Hesap makinesinden kurtulun

Basit denklemleri çözmek ve hesaplama yapmak için şimdi akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar kullanılıyor. Bu basit işlemler için harici bir cihaz kullanmayı bırakın ve beyninizi kullanmaya alışın. Alışverişte aldıklarınızın tutarını aklınızdan hesaplamak, günlük beyin egzersizi ihtiyacınızı karşılayabilir.

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11/12/2022 21:32