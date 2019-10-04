Zeki Asımoğlu yaşadıklarını tanık kürsüsünde anlattı

Girne’de bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan iş insanı Bulut Akacan ile korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un davası bugün tanıkların dinlenmesiyle devam etti.

Yargıç Füsun Cemaller Başkanlığı’nda, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda görülen davada, Bulut Akacan’ı avukat Kıvanç Rıza ile Mustafa Asena; Vasıf Kurbanov’u avukat İlker Sertbay, Orçun Özorçun’u ise avukat Doğa Zeki temsil etti.

Çeliker: Zeki Asımoğlu ölebilirdi

Davada iddia makamının tanığı Genel Cerrahi Uzmanı Erkan Çeliker, mahkemede dinlendi.

Çeliker, o an olay yerine yakın olduğunu, Zeki Asımoğlu’na ilk müdahaleyi yaptığını söyledi. Asımoğlu’nun dilini yuttuğunu, müdahale edip geri çıkardığını belirten Çeliker, “İlk dört dakika çok önemliydi hasta oksijensiz kalıp ölebilirdi” dedi.

Çeliker, zamanında müdahale edilmese kalıcı vahim zararlar oluşabileceğini ifade etti. Çeliker, müdahale ettiği için kalıcı zarardan kurtulduğunu söyledi.

Avukat İlker Sertbay da doktora olay yerinde Bulut Akacan’ın “Ne yaptınız adamı öldürdünüz” dediğini duydun mu diye sordu. Çeliker de bunu duyduğunu söyledi.

“Doktor Erkan bey olmasaydı şimdi ölmüştüm”

Davada daha sonra olayda darp edilen Zeki Asımoğlu tanık kürsüsüne çıktı. Asımoğlu o gün darp edildiğinin altını çizerek Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’dan şikayetçi olduğuna vurgu yaptı.

Zeki Asımoğlu o gün yaşadıklarını şöyle anlattı: Erhan abi beni aradı, yanına çağırdı. Ben de olayın yaşandığı restorana gittim. Erhan abi yemek yemişti. Dışarı çıkıp, oradaki masaya oturduk. Önce Orçun geldi, Erhan abiye selam verdi. Daha sonra Bulut Akacan ile Vasıf Kurbanoz geldi.

Akacan sinirli bir şekilde yanımıza gelip, masaya eliyle vurup, oturdu. Sonra Erhan abiye hesap sormaya başladı. Akabinde küfür etti.

Erhan abi, ayağa kalkıp, sen benimle böyle konuşamazsın dedi. Bu esnada itişme kakışma oldu. İtişerek, masaların dışına çıktı. Ben bu sırada yapmayın, ayıptır dedim. Vasıf Kurbanov ayırmamı engelledi.

Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Ayın 10’nda polise olayla ilgili ifade verdim. Olayın ardından kötü günler yaşadım. Dişlerim yerinden kaydı, kırıklar oluştu. Kafamda yarık oluştu. Beyinde kan sızması oldu. Boynum ve sol kulağım hasar gördü. Alt dudağımda kesik oldu. Boynumu hareket ettiremedim bir süre. Uzun süre sıvı ile beslenmek zorunda kaldım. Doktor bana yalnız kalma, araba kullanma demişti. Uzun bir süre araba kullanamadım. Hafızam gidip geldi. Kulak kristallerim zarar gördüğü için ayağa kalkarken dengemi kaybettim.

Psikolojim bozuldu. Agresif biri oldum. Halen daha baş ağrılarım var, hafızamda da sorun yaşıyorum. İş yaparken odaklanma sorunu da var. Dişlerim halen eski yerinde değil.

Ben üç sanıktan da şikâyetçiyim, özellikle Bulut Akacan’dan.

Olayı ayırmaya çalışırken darp edildim. Doktor Erkan bey olmasaydı şimdi ölmüştüm. Mezarıma çiçek getiriyor olacaklardı.

Onlar Erhan abiyi dövmek için geldiler. Kavgayı ayırmaya çalışsam da Vasıf Kurbanov tarafından engellendim.

Akabinde söz alan Avukat İlker Sertbay Asımoğlu’na “Kulağınızla ilgili doktor raporunuz var mı? Halen hafıza kaybı yaşadığınıza dair rapor var mı?” diye sordu.

Asımoğlu ise her iki konuda da raporu olmadığını söyledi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma pazartesi gününe ertelendi.

04/10/2019 19:56