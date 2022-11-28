Zeki Çeler adaylık başvurusunu yaptı

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu yaptı.

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28/11/2022

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Zeki Çeler adaylık başvurusunu yaptı

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu yaptı.

Zeki Çeler yaptığı açıklamada, Girne’de sorunların her geçen gün artarak büyüdüğünü, vizyonu, tecrübesi, enerjisi ve cesaretiyle kentin sorunlarını çözmek, minimalize etmek, Girne’de yaşayanların mutluluk seviyesini artırmak, Girne’yi yeniden yatırım ve çekim merkezi yapmak için aday olduğunu belirtti.

28/11/2022 15:42
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TAGS: Zeki Çeler
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