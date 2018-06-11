Zeki Çeler Eğlenceye Ara Vermiyor

Gençlik yıllarından beri neredeyse her hafta sonu eğlence mekanlarına gitmekten geri kalmayan Zeki Çeler son olarak Port Cratos Hotel bünyesinde hizmet veren Cage Club’da görüntülendi. Rahat tavırları ile dikkatleri üzerine çeken bakan Çeler’in gece boyunca dans ettiği gözlerden kaçmadı. Bakan Zeki Çeler, Cage Club’da düzenlenen Guess Summer Party’e arkadaşları ile katıldı.