HABER KIBRIS

Zeki Çeler Eğlenceye Ara Vermiyor

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler eğlenceye düşkünlüğü ile dikkat çekiyor.

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11/06/2018
HK-ÖZEL

Zeki Çeler Eğlenceye Ara Vermiyor
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Gençlik yıllarından beri neredeyse her hafta sonu eğlence mekanlarına gitmekten geri kalmayan Zeki Çeler son olarak Port Cratos Hotel bünyesinde hizmet veren Cage Club’da görüntülendi. Rahat tavırları ile dikkatleri üzerine çeken bakan Çeler’in gece boyunca dans ettiği gözlerden kaçmadı. Bakan Zeki Çeler, Cage Club’da düzenlenen Guess Summer Party’e arkadaşları ile katıldı.

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TAGS: Zeki Çeler, eğlence, club, haber, kıbrıs
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