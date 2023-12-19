Zeki Çeler: İktidara talibiz. Kapımız herkese açık

TDP’ye Genel Başkanlık için tek aday durumundaki Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Ada TV’de canlı yayına katıldı.

Yakın geçmiş siyasi yaşamda önemli deneyim elde ettiğini belirten Çeler, Girne Belediye Başkanlığı Adaylığı’nda özellikle CTPnin oyunları nedeniyle seçimi çok az oyla kaybettiğini ama büyük deneyim kazandığını söyledi.

“Yerel seçimde Gerek Girne’de gerekse Lefkoşa’da , bunlara oy verirseniz oyunuz boşa gider” söylemini boşa çıkardıklarını ve iki büyük siyasi parti için bir algıyı kırdıklarını belirten Çeler, yeni dönemde TDP’yi büyütmek istediklerini söyledi.

“UBP ve CTP gibi iki büyük partiye karşı gerçek bir alternatif olacaklarını kaydeden Çeler, meclis içinden dışından ya da dışarıdan, herkese kapılarının açık olacağını ifade etti.

Hedefin ne olduğunun sorulması üzerine Çeler, “ Ülkenin yeni bir

İktidara ihtiyacı var. Buna talibiz. Sağlam bir ortak da diyebilirdim. Hedefimiz iktidar olmak. Bunu yapabilecek bilgiye ve tecrübeye sahibiz. Doğru söylemlerle, icraatlarla, halktan oy talep edeceğiz. O zaman iki büyük partiyi geçmemiz zor olmaz” dedi.