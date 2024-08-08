Zeki Çeler’den CHP, Erhürman ve Özersay’a tepki

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP ve HP’yi ziyaret edip, TDP’yi ziyaret etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e üstü kapalı sitem etti.

“CHP’nin ziyaret talebi olmadı. Gelmediler, iyi de oldu. CTP ve HP’yi ziyaret ettiler. Orada da ilhaktan falan bahsettiler. İki partinin genel başkanı da çıkıp ağzını açmadı” diyen Çeler, “ Benim yanımda istediği gibi konuşamayacağını herhalde birileri anlatmıştır kendilerine” şeklinde konuştu