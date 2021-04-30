Zeki Çeler’in acı günü…

TDP Milletvekili Zeki Çeler kişisel sosyal medya hesabından 11 yıllık köpeği Shiro'nun öldüğünü paylaştı.

Çeler’in paylaşımına yüzlerce insan “Başın sağolsun” yorumları yaparken Çeler’in köpeği için yazdıkları yüreklere dokundu

İşte o paylaşım:

İçim yanar... acım paylaşarak hafifler mi bilemem... kimi okuyan “amma şeye maraz eder bu da” deyebilir, kimisi da benimle aynı duyguları paylaşabilir... Kolay değil koskoca 11 sene, bizim hikayemiz çok dolu...

Sene 2010, Girne Belediye başkanlığına aday olmaya karar verdiğim için ayrı eve da taşındım. 2 yatak odalı geniş başkonlu bir apt dairesinin en üst katı. O dönem de gündüz bir cafe de gece clubda çalışırdım. Ayrıca belediyenin da folklor ekiplernin hocasıydım. Haziran da seçimler oldu, 29 yaşındaydım. Seçimi gaybettiğim günün ertesi gün folklor ekibinden atıldım. Birkaç hafta sonra da çalıştığım cafe den ayrılmak zorunda kaldım. İşsizdim, bir tek hafta da 2 gece clubdan aldığım gecelikle geçinmek zorundaydım. Cafe den ayrılırken bir miktar ödenek aldıydım. Hem folklorden atılmamın marazı, hem işsiz kalmanın verdiği gayleyi çekerken; en yakın arkadaşlarımdan Ali Naşit beni arar ve “gel da Sushi nin yavrularından birini sana verecem” der. Alayım mı almayım mı, benim halim bana yeter, apt da kirada yaşarım, ev sahibi ne der? Komuşular ne der? Dedim ama gene da aldım. Adını 15 gün sonra koyabildim, çünkü Pertev Karalıgil amcası (veterineri) kolay kolay isim beğenmez

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30/04/2021 21:56