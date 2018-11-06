HABER KIBRIS

Zeki Çeler'in kararı TDP'yi karıştırdı

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06/11/2018

Zeki Çeler'in kararı TDP'yi karıştırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler UBP’li müsteşarı Elçin Tekakpınar’ı görevden almayınca ortalık karıştı

TDP parti organları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı için partili bir ismin atanması konusunda karar aldı ancak Bakan Çeler bunu kabul etmeyeceğini açıkladı

Bakan Çeler’in her an hem bakanlık hem de partisinden istifa edebileceği iddia edilirken tartışma yaşanan atamanın bugün yapılacak olan MYK toplantısında görüşüleceği öğrenildi.

Bu arada Zeki Çeler dün akşam sosyal medyada yaptığı açıklamada bugünkü MYK toplantısına katılacağını ve kararından vazgeçmeyeceğini belirteceğini ifade etti

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TAGS: Zeki Çeler, TDP, UBP
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