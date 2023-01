Zeki erkeklerin her zaman yaptığı 42 şey

Zeki erkeklerin her zaman yaptığı bazı şeyler olduğunu biliyor muydunuz? İnansanız da inanmasanız da zeki erkeklerin yaptığı bazı şeyler var ve belki de fark etmeden siz de yapıyor olabilirsiniz. İşte sizi geliştirecek 42 maddenin ne olduğuna bakalım.

1. Zamanı yönetmekte usta olurlar.

İster iş ister özel hayatında olsun, çoğunlukla kendi zamanını ve çevrelerindekilerin zamanını iyi yönetmektedirler. Hiç dikkat etmiş miydiniz? Zeki erkekler önceliklerine göre sıralama yapıp planlamalarını yaparlar ve bu yüzden de önemli olan her şeye zamanları vardır.

2. Stresle başa çıkmakta iyi olurlar.

İş ya da özel hayatıyla ilgili olsun, zeki erkekler stres konusunda (birkaç derin nefes almayı ve rahatlamayı biliyorlarsa) daha iyi başa çıkabilir. Bazen (herkesin olduğu gibi) stresle başa çıkamayabilirler. Böyle durumları yaşasalar bile sakin kalıp olaylara uzaktan sakince bakabilen insanlarla iletişime geçip sakinleşirler.

3. İyi dinleyici olurlar.

İster özel ister profesyonel hayatlarında, başka insanların ne dediklerini dinlerler. Dahası ise sadece dinleyip konuşmaktansa etrafındaki inanları izler, dinler ve öğrenirler.

Peki siz de zeki bir insan olabilseydiniz?

Gerçek şu, ki, insanlar genelde içlerindeki potansiyeli fark etmezler. Toplumun, medyanın, eğitim sisteminin ve daha nicelerinin koşullandırmalarına maruz kalıp kendimizi çaresiz hissediyoruz.

Sonuçta ne oluyor? Kurduğumuz gerçeklik, gerçek hayatla özleşmiyor.

Bunu ve daha birçok şeyi dünyaca ünlü Ruda lande’den öğrendim. Ruda, nasıl zihnimizdeki zincirleri kırıp özümüze dönebileceğimizi açıklıyor.

Uyarı yapmam gerekirse, Ruda hepimiziz bildiği bir şaman gibi değil. Bildiğimiz diğer gurular gibi resimler çizmiyor ya da toksik pozitiflik vermeye çalışmıyor. Bunun yerine sizin içinizdeki potansiyeli fark etmenize ve yüzleşemediğiniz “kötü” gördüğünüz yanları fark etmenizi sağlıyor.

Kendinizi fark etmeye hazırsanız, ilk adımı atmada Ruda’nın videosundan alınan bilgiler sizin için iyi olabilir.

4. Çalışmayı severler.

Zeki erkeklerin çalışmak için her zaman bir konusu vardır. İşlerini tamamlamakta veya ileriye götürmekte zorlanmazlar. Bu özgüven, onların hedeflerine odaklanmalarını sağlayarak ürünlerinin ve servislerinin kalitesini artırmaktadır. Bunun sebebi ise; bir şeye kendini adadığın zaman yaratıcı olmak ve mükemmel fikirler atmak daha kolay olmaktadır.

5. Diğer insanların görüşlerine saygılıdırlar.

Zeki erkekler diğer insanların görüşlerine saygılıdırlar. Buna hiçbir şüphemiz yok. Dünyanın en başarılı insanları aynı zamanda akranlarıyla fikir alışverişinde bulunarak kararlarını kesinleştirmeden önce geri bildirim alırlar. Aynı zamanda zeki erkekler, her zaman olmasa bile diğer insanların çabalarının arkasındaki nedenleri anlamaya çalışırlar.

6. İyi bir liderlerdir.

Zeki erkekler sadece çevresindeki insanlara liderlik etmez, aynı zamanda hem iş hem özel hayatındaki insanların da yolunu açmaya çalışır.

7. Açık fikirlidirler.

Zeki erkekler, başkalarının kendileri hakkındaki düşündükleriyle sınırlandırılmaktan hoşlanmazlar. Alışılmışın dışında düşünmeyi bilirler ve her şeyi daha iyiye doğru değiştirebilecekleri konusunda pozitiflerdir.

Siz de nasıl zeki bir insan olunacağını öğrenmek ister misiniz?

Kişisel gelişim yolculuğunuza gelince, farkında olmadan hangi toksik alışkanlıkları edindiniz? Her zaman pozitif olma ihtiyacı mı? Maneviyatı güçlü olmayanlar üzerinde bir üstünlük duygusu mu? İyi niyetli gurular ve uzmanlar bile yanlış anlayabilir.

Sonuç, aradığınız şeyin tam tersini elde etmenizdir. Yani iyileşmekten çok kendine zarar vermek için yapıyorsun, hatta çevrenizdekilere zarar verebilirsiniz. Şaman olan Rudá Iandé, çoğumuzun nasıl toksik maneviyat tuzağına düştüğünü açıklıyor.

Yolculuğunun başında kendisi de benzer bir deneyim yaşadığından bahsetmekte. Ruda’nın bahsettiği gibi, maneviyat kendinizi güçlendirmekle ilgili olmalıdır. Duyguları bastırmamak, başkalarını yargılamamak, özünde kim olduğunuzla saf bir bağlantı kurmak. Manevi yolculuğunuza iyi başlamış olsanız bile, gerçek için satın aldığınız mitleri unutmak için asla geç değildir!

8. Birden çok görevi yapabilirler.

Zeki erkekler özel ya da iş hayatı fark etmeksizin aynı anda birçok görevi yerine getirebilirler. Aynı zamanda yapılması gerekilenleri mantıklı bir şekilde önem sırasına koyarak zaman çizelgesi oluştururlar.

9. Büyük hayaller kurarlar.

Zeki erkeklerin her zaman kendi yaşamlarında ve çevrelerindeki insanların yaşamlarında bir şeyleri nasıl daha iyiye doğru değiştirebileceklerini hayal ettikleri gerçeğini inkâr edemeyiz.

Sırrı ne mi? Dünyadaki en başarılı insanlar, özellikle yeni bir şeye başlamak, dünyayı dolaşmak veya belirli bir alanda rekabet etmek söz konusu olduğunda büyük hayaller kurmaktadır. Bu tür rüyalar onlar için de çok önemlidir çünkü bunlar tutkularının ve hırslarının bir ifadesidir.

10. Güçlü insanlardır.

Güçlü olmak deyince akla fiziksel özellik gelse de aslında karakterleri güçlüdür. Zeki bir erkek; kim olduğunu ne istediğini ve ne yaptığını bilir aynı zamanda geçmişte hatalar yapmış olsa bile hatalarından ders çıkartarak bugün olduğu kişiye dönüşür.

Heyecan verici fırsatlar ve maceralarla dolu bir hayatı inşa etmek için ne gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Çoğu kişi böyle bir hayal kurar fakat aynı zamanda da her yılın başında istediklerimize ulaşamadığımız için canımız sıkılır.

Life Journal’da yer alana kadar ben de aynı şeyi hissediyordum. Öğretmen ve yaşam koçu Jeanette Brown tarafından hazırlanan bu çalışma hayal kurmayı bırakıp harekete geçmemi sağladı.

Jeanette’in bu programının diğer programlardan daha etkili olmasının sebebi ise, Jeanette, hayatınızın kontrolünü size vermek için eşsiz bir yol yarattı. Bu program size hayatınızı nasıl yaşamanız konusunda bir şeyler söylemiyor. Bunun yerine sizin tutkunuz olan şeye yönlendirerek tüm hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan araçlar vermektedir. İşte Life Journal’ı güçlü kılan şey de bu.

Hep hayalini kurduğunuz hayatı yaşamaya hazırsanız Jeanette’in tavsiyelerine göz atmalısınız. Belki de bu sizin yeni hayatınızın ilk günü olur.

11. Sağlıkları konusunda özenlidirler.

Zeki erkekler sağlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu anlarlar ve bu yüzden de sağlıklı kalmak için ihtiyaç duydukları doğru beslenmeyi ve egzersizi sağladıklarından emin olurlar. Ve her zaman iyi yemek yerler -öğün atlamaz ve abur cubur yemezler!

12. Gözlemlerler.

Zeki erkekler her zaman dünyayı gözlemlerler ve bu nedenle etraflarındaki bağlantıları fark ederler ve bu bilgiyi gelecek hakkında tahminlerde bulunmak için kullanırlar.

13. Yaptıklarıyla gurur duyarlar.

Zeki erkekler her zaman işleriyle gurur duyarlar. Bunu nasıl mı yapıyorlar? Yaptıklarının önemli olduğunu düşünüyorlar ve bu konuda en iyisi olmak istiyorlar. Her yıl milyonlarca dolar kazandırmasa bile, yeteneklerini ve becerilerini hayata geçirmekten korkmazlar.

Ayrıca zamanlarının çoğunu alsa ve onlardan çok şey talep etse bile işlerine çok bağlılar -fakat zeki erkekler diğerlerinden ayıran da bu!

14. Olayları kişisel olarak algılamazlar.

Zeki erkekler, diğer insanların kendi sorunları ve işleri yaptıkları gibi yapmak için nedenleri olduğunu anlarlar ve bu nedenle dünyayı diğer kişilerin de bakış açısından bakmaya çalışırlar ve bunun sadece kişisel olmadığını bilirler.

15. Gerçekleri söylerler.

Zeki erkekler her zaman doğruyu söyler, diğerleriyle sorun yaşamaktan ya da dışlanmaktan korkmazlar. Hatta popüler olmaktan çok gerçeği yapmak konusunda daha çok endişe duyarlar.

Zeki erkekler ile aynı fikirde olsanız da olmasanız da kabul etmeniz gereken şey özel ya da iş hayatı olması fark etmeksizin zeki erkeklerin kendilerine ve diğerlerine karşı dürüst davrandıklarıdır.

16. İsimleri hatırlarlar.

Biliyor muydunuz; Birisi onlara adını söylerse asla unutmazlar ve hatta kiminle konuştuklarını hatırlamanın bir yolu olarak sohbette zaman zaman kişilerin direkt adını söylerler.

17. Yaşlanmaktan korkmazlar.

Zeki erkekler asla doğum belgelerindeki sayılara bakmazlar ve yaşlanmaktan korkmazlar. İlham verici değil mi? Yaşın sadece hayatta ne kadar başarılı olduklarını gösteren bir sayı olduğunu biliyorlar. Bundan korkmak yerine, yaşının onları gençken asla sahip olamayacakları yeni deneyimlere ve fırsatlara neden olacağını bilerek yeni yaşını kucaklarlar. Ayrıca zaman, becerilerini mükemmelleştirmelerine ve genellikle gençlerin erişemeyeceği birçok şeyi başarmalarına olanak tanır.

18. Not alırlar.

İnsan hafızasının mükemmel olmadığını bildikleri için önemli şeylerin notlarını her zaman tutarlar.

19. Olayları hafife almazlar.

Zeki erkekler, hayattaki birçok şeyin bir anda elinden kayabileceğinin farkındadır. Bu yüzden de maddi varlıklara veya mekanlara bağlanmazlar ve her zaman mümkün olduğunca iyi hayat yaşamaya çalışırlar.

Gerçekten de bu durum böyledir…Hayattaki küçük şeyleri takdir ederler ve sahip oldukları bir şeyi kaybederlerse yıkılmazlar çünkü onun yerini yakında daha iyi bir şeyin alacağını bilirler.

20. Buzun görünmeyen kısmını düşünürler.

Zeki erkekler olaylara yüzeysel bakmaz, olayların derinine inerek gerçekleri öğrenmeye çalışırlar.

21. Hatalarından ders alırlar.

Zeki erkekler, yaptıkları hataların kendilerini yenmesine izin vermezler, yaptıkları hatalardan ders almanın bir yolunu bularak kullanırlar, böylece gelecekte benzer hataları yapma olasılıkları azalır. Ayrıca, başarısızlıktan korkmazlar -bunun yerine, yaptıkları işte daha da başarılı olabilmeleri için onu öğrenmenin ve kendilerini geliştirmenin bir yolu olarak benimserler.

22. Her zaman planları vardır.

Zeki erkekler her zaman gelecekleri için plan yaparlar. Ayrıca geçmiş ve mevcut performanslarının bir değerlendirmesini de göz önünde bulundururlar. Bu onların nerede durduklarını ve şu ana kadar neler başardıklarını takip etmelerini sağlar. Planlar yapılandırılmış ve ayrıntılıdır, ancak gelecekte meydana gelebilecek gerekli değişiklikleri de hesaba katarak esnek davranırlar.

23. Yaptıklarını severler.

Zeki erkekleri farklı kılan şey yaptıkları işi sevmeleridir. Tutkularını bulmuşlardır ve kendilerini hayatlarında başka bir şey yaparken göremezler. Bu durum ise onların daha üretken olmalarını sağlar ve kendileri için önemli gördüklerini başarmak için daha çok çalışmak istemelerini sağlar.

24. Problem çözmekte iyidirler.

Özellikle problem çözme söz konusu olduğunda, sorunlara yaratıcı çözümler bulabilirler. İlişkiler, finans ve sağlık gibi hayatlarının diğer alanlarındaki sorunları çözebilmekte de iyilerdir.

25. Her zaman yeni şeyler öğrenirler.

Başka bir bilgi daha… Zeki erkekler, günde ortalama 3-4 saatini yeni ve ilginç bir şey öğrenmek için harcamaktadır -okumak, video izlemek ya da sesli kitap dinlemek gibi. Ayrıca, her zaman gündemi takip etmek isterler. Yeni şeyler, özellikle de günlük yaşamlarıyla ilgili olan bilgileri öğrenmeyi severler.

26. Yeni şeyler öğrenme konusunda meraklıdırlar.

Zeki erkekler öğrenmeye diğer insanlardan daha fazla ilgi duyma eğilimindedir. Aynı zamanda çalışmalarını ciddiye alırlar ve her zaman kendilerini geliştirmenin yollarını bulmaya çalıştıklarını söyleyebilirsiniz. Kendilerini geliştirmek, başkalarını etkilemek veya kişisel hedeflerine ulaşmak için her zaman yeni şeyler öğrenirler. Her zaman işlerin neden böyle yürüdüğünü, bir sonraki büyük şeyin ne olduğunu ve onlarla ne gibi etkisi olacağını bilmek isterler.

27. Değişimden korkmazlar.

Zeki erkekler hakkındaki gerçek şu ki, zeki erkekler açık fikirlidir ve yeni şeyler denemeye isteklidir. Değişim ihtiyacını görürlerse, bunun gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdırlar. Kendilerini geliştirmeleri, başarılı olmaları veya başkalarının hayatlarını daha iyi hale getirmeleri için gerekli olan buysa, rahatlık alanlarından çıkmaktan asla korkmazlar.

28. Hassastırlar.

Zeki erkekler çevrelerine karşı çok hassastırlar. Ek olarak, başkalarının ihtiyaçlarını fark ederler bu yüzden gerektiğinde diğer insanların duygularını kendi ihtiyaçlarının önüne koyarlar. Bu durum ise daha iyi kararlar almalarına ve yanındaki herkesin sonuçtan mutlu ve memnun olmasına izin veren şeyler yapmalarına yardımcı olur.

29. Yardım istemekten korkmazlar.

Özellikle iş ve eğitimleri söz konusu olduğunda, ihtiyaç duydukları anlarda genellikle yardım isteyebilirler. Zeki erkekler, yardımın orada olduğunu bilirler ve bunu önlerine çıkan sorunları çözmek için kullanmaktan korkmazlar.

30. Rekabetten korkmazlar.

Zeki erkekler, diğer insanlarla rekabet ederken ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını hissederler. Hiç fark etmiş miydiniz: Zeki erkekler, piyasadaki en iyi ve en gelişmiş ürünleri nasıl yenebileceklerini bulmaktan zevk alırlar ve arada sırada rekabet söz konusu olduğunda yeni duygulara kapıları açıktır.

31. İyi kalplidirler.

Genellikle son derece iyi kalplidirler; Zamanları ve paraları konusunda çok cömerttirler ve her zaman ihtiyacı olan insanlara yardım etmeye isteklidirler. Ayrıca, başkalarının ihtiyaçları ve duyguları konusunda çok düşüncelidirler ve her zaman ahlaki duygularına sadık kalırlar.

Zeki erkekler, çevresindekilere karşı nazik olmanın önemli olduğunu düşünürler çünkü bu, kendinizin en iyi versiyonu olmanızı ve dünyada elinizden gelenin en iyisini yapmanızı sağlar.

32. Özgürdürler ve kendilerine güvenirler.

Zeki erkekler kendine güvenir. Kendi görüşlerine, düşüncelerine ve inançlarına konusunda hakları olduğunu bilirler. Ve sonuç olarak bu durum onların kendilerine inanmalarına ve kendi başlarına karar vermelerine yol açar. Ayrıca yeteneklerine güvenirler ve her zaman kendileri ve çevrelerindeki başkaları için işleri daha iyi hale getirmenin en yeni yollarını düşünürler.

33. Pozitiflerdir.

Komik gerçek: Zeki insanlar her zaman pozitif ve iyimserdir! Olumsuz düşüncelerin kafalarında tekrarlanabileceğinin ve bu durumun onların yaşam kalitelerini düşürebileceğinin farkındadırlar. Bunun olmasına izin vermek yerine, enerjilerini hayattaki olumlu şeylere odaklarlar ve bu iyimserliği önlerine çıkan tüm engelleri aşmak için kullanırlar.

34. Dedikodu sevmezler.

Zeki insanların başkaları hakkında duydukları herhangi dedikoduyu görmezden gelme eğiliminde oldukları çünkü bunun ne kadar doğru olmadığını bildikleri bir gerçektir.

Zeki insanlar, insanların her zaman iyi niyetlere sahip olmayacaklarını bildikleri için itibarlarını zedelemekle ilgilenen insanlara zaman harcamak yerine enerjilerini kendilerini geliştirmeye ve kendilerinin daha iyi bir versiyonu olmaya odaklamayı tercih ediyorlar.

35. Sorunlarıyla yüzleşirler.

Zeki insanlar, sorunlarına fırsat olarak bakarlar. Çünkü bu durumun sorunlarla doğrudan yüzleşmeye ve sonunda başarıya yol açacağını bilirler. Ayrıca, bir meydan okumadan kaçmazlar veya ondan kurtulmaya çalışmazlar. Bunun yerine, hayattaki en iyi sonucu onlara sağlayacağını bilerek her engeli iyimserlik ve güvenle aşmaya çalışırlar.

36. İlerleme katetmeye devam ederler.

Zeki insanlar, öğrenmek ve büyümek için güçlü bir istekleri vardır ve her zaman yaşamdaki amaçlarını ve isteklerini gerçekleştirmek için çalışırlar. Bu, birçok insanın sahip olmadığı bir şeydir çünkü insanlar, korkularıyla yüzleşmekten ve istediklerine doğru ilerlemeye devam etmekten korkuyorlar. Zeki erkekler, kendilerinden vazgeçmek yerine, mücadele etmeye devam ederler ve karşılaştıkları durumları iyileştirmeye çalışırlar.

37.) İstekleri bitmez.

Zeki erkeklerin hayatlarında daha yeni, daha büyük ve daha iyi şeyler yaratma konusunda güçlü bir arzusu vardır. Yeni şeyler denemekten, ufuklarını genişletmekten ve hiç düşünmedikleri farklı fırsatları keşfetmekten korkmazlar. Dahası ise gelecek için her zaman heyecanlıdırlar ve önlerinde sonsuz olasılıklar olduğunu bilirler.

38. Seçimleri konusunda güvenilirdirler.

Zeki erkekler kendi kararlarını kendileri verirler; Hiçbir şeyi yapmak zorunda oldukları için yapmaz, hayatlarındaki hedeflere ulaşma yolundaki şeyleri seçerler. Bu yüzden de hayatlarında olanlar konusunda en iyisi olması için seçim yapar ve sorumluluk alırlar.

39. Diğerlerini yargılamazlar.

Zeki insanlar, İnsanların onayına göre hareket etmektense insanları oldukları kabul etme mantığını benimseyerek etrafındaki insanları oldukları gibi kabul ederler. Her durumun ve kişinin kendine özel olduğunu farkındadırlar bu yüzden de insanları yargılamaktansa insanlara nasıl faydasının dokunacağını düşünürler.

40. Hayatlarını basit tutarlar.

Bu madde önemli bir madde… Zeki erkekler hayatlarını basit tutarlar çünkü bu şekilde hayatlarındaki önemli şeylere odaklanırlar. Ayrıca dikkatleri çabuk dağılmaz, böylece hayatlarındaki amaçlarına ulaşmaları daha da kolaylaşır.

41. İyi bir partnere sahip olmanın kıymetini bilirler.

Zeki insanlar iyi bir partnere sahip olmanın mutlu hayata sahip olmadaki yerini çözmüşlerdir ve partnerlerine saygı ve özen göstermede muazzamdırlar.

42. Çabuk affederler ve konuyu çabuk kapatırlar.

Sonuncusu ve önemlisi; zeki erkekler, hata yapanın sadece kendisi olmadığının farkındadır ve insanları tamamıyla affederler çünkü herkesin kendi payına düştüğü kadar hata yapabileceğini bilirler. Yaşanan bir şeyin günlerini mahvetmesindense hatayı tanımlayıp hayatlarına devam ederler.

Zeki olmak nedir?

Zekâ aslında bilgiyi edinme ve uygulama kapasitesi olarak tanımlanır ve genellikle IQ ile ölçülür. Bir kişinin zekâsı birçok şekilde değerlendirilebilir: akademik performansı, diğer insanlara olan davranışları, yaratıcılığı ve empati düzeyi.

Tabii bu saydıklarımınız insanların nasıl düşündüklerini gösteren değerler. Bizim bakmamız gereken şey ise akademik ve sosyal olaylardır. Karşımızdaki insanı değerlendirirken kendisinin farkında olup olmamasıdır.

Zeki bir erkek ile olmak neden önemlidir?

Zeki bir erkek ile randevuya çıkmanın iyi bir fikir olup olmadığına emin değilsen birkaç neden söyleyelim:

Buluşma sırasında sıkıntıdan ölmezsin: Zeki erkekler kendilerini eğlendirmeyi bilirler ve her zaman eğlenmenin farklı yollarını bulurlar. Yeni insanlarla buluşmayı severler ve bir sürü arkadaşları vardır. Bir duruma sıkışıp kalmaz yeni odaklar yaratırlar. Gerçekçi, davetkar ve eğlenceyi seven insanlardır.

İlişkiye sahip olmak konusunda rahattırlar: Zeki erkekler kim oldukları konusunda rahat ve emindirler bu yüzden de karşısındaki insanları değiştirmeye çalışıp ilişkide ipleri ellerine almaya çalışmazlar.

Her zaman arkandadır: Zeki erkekler güçlü, bağımsız, becerikli ve dürüst insandır. Değerlerini biliyorlardır ve uyum sağlayan karakterleri vardır bu yüzden de iyi bir partner olurlar. Eğer bir tartışmaya girersiniz ve sizi savunuyorsa, sizin onu beğendiğiniz kadar onun da sizi beğenme ihtimali var.

En iyi yol arkadaşıdır: Zeki erkekler komiktirler ve sizi çok güldürürler. Hoş sohbetleri vardır ve saatlerce ilginizi çekmeyi başarırlar.

Birçok erkeğe göre finansal olarak daha istikrarlıdır: Zeki erkekler parayı nasıl harcayacağını ve biriktireceğini bilir; pahalı yemeklere, araçlara ve gereksiz şeylere para harcamazlar.

Son olarak…

Zeki insanların bu özelliklerini bilerek onları hayatınızda tanıyabilecek ve onlarla bir ilişki kurmaya başlayabileceksiniz. Bu insanlarla ne kadar ortak noktanız olduğunu öğrenince şaşıracaksınız ve aynı zamanda bu süreçte onlardan çok şey öğrenebileceksiniz. Ayrıca, yeterince sıkı çalışırsan, onlardan biri olabileceğine hiç şüphe yok!

Ancak, zeki bir insandan huzuru deneyimlemeye gelince, hayatınızı daha derin bir amaç duygusuyla uyumlu yaşamıyor olabilirsiniz. Hayattaki amacınızı bulamamanın sonuçları arasında genel bir hüsran, kayıtsızlık, tatminsizlik ve içsel benliğinizle bağlantılı olmama duygusu yer alır. Kendiniz ile uyum içinde hissetmiyorsanız, zeki bir insan olmak zordur.

(Kaynak: Ideapod)

03/01/2023 18:55