Zeki kadınları sevmeyen 3 erkek burcu!

Bazı erkekler zeki kadınlardan hoşlanırken bazıları kendilerinden daha zeki olan birini kolay kolay kabul edemez. Çünkü ilişkilerde hep kendi dedikleri olsun ve karşısındaki sadece denileni yapsın isterler. Peki, hangi burçlar böyle? Zekayı çekemeyen 3 erkek burcunun özelliklerini yazdık.

Burçların zekası astrolojide çok konuşulan konulardan biri. Bazı burçlar zekasıyla konuşulurken bazıları da kendinden zekilerle asla yapamaz. Aslan, Koç ve İkizler burcu erkeği kendilerinden zeki kadınlarla olmak istemez. Onlar daima kendi zekaları konuşulsun istediğinden ikinci bir kişiye tahammül edemezler. Zeki kadınları sevmeyen erkek burçlarının özelliklerini yazdık.

ZEKİ KADINLARI SEVMEYEN 3 ERKEK BURCU

Aslan : Karizmatik duruşu olan Aslan erkeği zekasına çok güvenir. İlişkilerde hep kendi dediği olsun ister. Karşısındakine pek fırsat tanımaz. O partneri için her detayı, her şeyi düşünür. Ama sevdiği kişinin ondan zeki ve üstün olmasını kabul edemez.

Koç : Sabırsız ve çapkın Koç erkeği çok zekidir. O kendi zekasını partnerinin üstünde görmek ister. Aksi taktirde hep küçük görür ve kabullenemez.

İkizler: Dünyanın onlar için döndüğünü düşünen İkizler erkeği pratik zekalıdır. Sosyal ilişkilerde zeki insanları severken ikili ilişkilerde partnerinin kendinden zeki olmasını istemez. Onlar daima dinlenilmekten, hizmet edilmekten ve söylenilenin yapılmasından hoşlanır. Partnerinin kafasının kendisi dışında kimseye yorulmasından hoşlanmaz.