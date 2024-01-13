Zeki Müren’e yapay zeka ile ‘Parla' marşını söylettiler

1996 yılında vefat eden efsane sanatçı Zeki Müren'e yapay zeka ile Parla marşı seslendirildi. Dünden beri en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Yapay zeka ile Müren'e söyletilen o marşın detaylarını CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık ile anlattı.

Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. yılı için "Parla" adında marş bestelemişti. Marş, sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

Tarzı ve farklı sesiyle yaşadığı döneme damga vuran efsane sanatçı Zeki Müren'e yapay zeka ile Norm Ender'in "Parla" şarkısı söyletildi.

Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık ise yapay zeka ile şarkı düzenlemesi ile ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Kırık, 'Burada derin öğrenme söz konusu. Günümüz yapay zeka teknolojisi doğrudan Norm Ender'in şarkısını alıp Zeki Müren'e seslendirebilecek noktada değil. Daha sonra yeni bir cover yapılmış, Zeki Müren'in vurguları ortaya çıkartılmış ve daha sonra ses eşleştirilmesi gerçekleştirilmiş. Daha sonradan bir başkası tarafından seslendirilmiş bu parça, Zeki Müren'in tonlamaları alınmış ve onun üzerine ses bindirme işlemi gerçekleştirilmiş.' dedi.