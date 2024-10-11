Zeki Müren’in şarkısı gerçek oluyor: İnsanlar rüyalarda bulaşacak

Kaliforniya merkezli nöroteknoloji şirketi REMspace, devrim niteliğinde bir başarıya imza atarak, iki kişinin rüya sırasında birbirleriyle iletişim kurmalarını sağladığını duyurdu. Bu gelişme, lüsid rüyalar (rüya gören kişinin rüyada olduğunu fark ettiği durumlar) üzerine yapılan araştırmalarda çığır açabilir.

REMspace'in gerçekleştirdiği deneyde, katılımcılardan biri rüyasında kulaklık aracılığıyla aldığı bir kelimeyi tekrarlarken, diğer katılımcı bu kelimeyi uyanıkken doğruladı. Şirket bu durumu, iki yönlü rüya iletişiminin ilk örneği olarak tanımlıyor.

Şirket CEO'su Michael Raduga, lüsid rüyaların birçok potansiyel faydasına dikkat çekiyor. Bu rüyaların kabusları azaltma, fobilerle yüzleşme, kişisel sorunları ele alma ve hatta yeni beceriler öğrenme gibi avantajları olabileceğini vurguluyor. Ayrıca REMspace, rüyada gerçek zamanlı iletişim sağlayan elektromiyografi sensörlerine dayalı "Remmyo" adlı bir rüya dili geliştirdi. Ancak bu teknolojinin sonuçları henüz bilimsel topluluk tarafından hakem değerlendirmesinden geçmedi.

Şirketin ileriye dönük hedefi, daha karmaşık rüya iletişimi biçimlerini mümkün kılmak. Raduga, birkaç yıl içinde rüya sırasında iletişim kurmanın yaygınlaşacağını öngörüyor. Ancak, bu yenilikçi çalışmaların bilimsel doğruluğu için daha fazla inceleme ve onay bekleniyor.

Lüsid rüyalar, rüya gören kişinin rüya sırasında farkındalık seviyesini artırdığı, kontrol edebildiği bilinç durumu olarak tanımlanıyor. Uzmanlara göre, insanların yaklaşık yarısı hayatları boyunca en az bir kez lüsid rüya deneyimlediğini belirtiyor, ancak bu tür bir rüya iletişimi henüz araştırmanın erken aşamalarında.