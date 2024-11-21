Zekioğlu, Kıbrıslı Türklerin Gururu Oldu, Dünya Çapında Başarılarla Adını Duyurdu

Kıbrıslı Türk Atila Zekioğlu Göğsümüzü Kabarttı

Aslen Baflı, Lefkoşa doğumlu Atila Zekioğlu, depreme dayanıklı bina konusundaki çalışmaları ile dünya çapında büyük başarılara imza atarak Kıbrıslı Türklerin gururu oldu. 1963 doğumlu Zekioğlu, Türk Maarif Koleji (TMK) mezunu olup, inşaat mühendisliği eğitimini ABD'nin Toledo ve Berkeley üniversitelerinde tamamladı.

Depreme dayanıklı yapılar konusunda uzmanlaşan Zekioğlu, ABD, Dubai, Güney Kore gibi birçok ülkede inşa edilen gökdelenlerin mühendisliğini üstlendi. Los Angeles'ta yaşayan Atila Zekioğlu, eşi ve meslektaşı inşaat mühendisi Nancy ile yıllardır başarılarına başarı katıyor.

Son olarak, Los Angeles’ta NASA Müzesi'nin yapımını üstlenen Zekioğlu, burada Endeavour isimli uzay mekiğinin orijinal roketlerinin sergilenmesini sağladı. Zekioğlu, yazdığı makalede ise başarılı projelerin arkasında takım çalışmasının önemini vurguluyor.