Zelenski, 82 yıl sonra Britanya Parlamentosu'na Churchill'in sözleriyle seslendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Britanya Parlamentosu'ndan ülkesinin Rus işgaline karşı direnişi için yardım isterken eski Britanya lideri Winston Churchill'in 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı ünlü konuşmaya atıfta bulundu.

Avam Kamarası'na vido bağlantı ile seslenen Zelenski, "Size Büyük Britanya'nın daha önce duyduğu şu sözleri, bugüne de uygun olduğu için tekrar hatırlatmak istiyorum: 'Pes etmeyeceğiz ve kaybetmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız. Denizde savaşacağız, havada savaşacağız. Bedeli ne olursa olsun topraklarımızı koruyacağız" dedi.

Ukrayna lideri sözlerine, "Ormanlarda, sahalarda, kıyılarda, şehirlerde ve köylerde savaşacağız. Tepelerde savacağız. Kişisel olarak şunu eklemek istiyorum; her yerde savaşacağız" diye devam etti.

Winston Churchill, 4 Haziran 1940'da ülkesi potansiyel Nazi Almanyası işgaliyle karşı karşıyayken aynı odada milletvekillerine çok benzer sözlerle seslenip, "Asla teslim olmayacağız. Olacağına asla inanmıyorum; ama bu adaya veya adanın büyük bölümüne diz çöktürülürse veya aç bırakılırsa; o zaman da denizleri aşan imparatorluğumuz ve onu koruyan Britanya donanması mücadeleyi sürdürecektir. Ta ki tüm şanı ve görkemiyle yeni dünya öne çıkıp, eski dünyayı kurtarana kadar" diye devam etmişti.

Zelenski, Britanyalı yazar William Shakespeare'in de bir sözüne atıfta bulundu: "Olmak ya da olmamak'. Shakespeare'in bu sorusunu iyi bilirsiniz. Ukrayna'ya bu soru 13 gün önce sorulabilirdi. Ama artık sorulamaz. 'Olmak' yanıtını veriyoruz".

T24

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09/03/2022 12:27