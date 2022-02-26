Zelenski ABD'nin tahliye teklifini geri çevirdi

ABD basınında ortaya atılan bir iddiaya göre Washington, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Kiev'den tahliye seçeneği sundu. Ukraynalı liderin bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

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26/02/2022

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Zelenski ABD'nin tahliye teklifini geri çevirdi

ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenski'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Washington Post gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Zelenski'ye Rusya tarafından yakalanması ya da kaçırılmasını önlemek için kendisine Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Ancak Zelenski, bu teklifleri şu ana kadar reddederek, ülkesinin başında kalacağını belirtti.

26/02/2022 11:20
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TAGS: Zelenski, ABD, tahliye
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