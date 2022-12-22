Zelenski ABD'ye böyle gitti! İşte sır gibi saklanan operasyonun detayları

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardında sır gibi saklanan bir operasyon çıktı. Ukraynalı liderin ABD'ye sağ salim gidebilmesi için NATO ve ABD'ye ait savaş uçakları devreye girdi. İşte dikkat çeken yolculuğun detaylar...

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, dün ABD'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile görüşen Zelenski, ABD Kongresi'ne seslendi ve burada ayakta alkışlandı.

KRİTİK ZİRVENİN ARDINDAKİ GİZLİ OPERASYON

Biden ile olan görüşmesinde savunma desteğinin devam edeceği sözünü alan Zelenski, Washington ziyaretinden memnun ayrılırken dünya medyası kritik zirvenin ardında yürütülen gizli operasyonu yazdı.

Zelenski, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından ilk kez yurt dışı seyahatine çıktı. İlk rota olarak ABD'yi tercih eden liderin sağ salim Washington'a ulaşması için NATO casus uçakları ve ABD savaş uçakları devreye girdi.

ABD ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI İLE GİTTİ

Güvenlik gerekçesi ile son ana kadar açıklanmayan Ziyaret Polonya'nın Rzesow kentinde başladı.

ABD'ye ait Boeing C-40 askeri nakliye uçağı dün yerel saatle 08:15'de Ukraynalı lideri Avrupa'dan ABD'ye göndermek için havalandı.

ALMANYA KUZEY DENİZİ'NE CASUS UÇAĞI GÖNDERDİ

Kalkıştan bir saat önce Almanya Zelenski'nin rahat geçişi için, Rus denizaltılarının devriye gezdiği tehlikeli genişlikteki Kuzey Denizi'ne bir Boeing AWACS casus uçağı gönderdi.

İNGİLTERE ÜZERİNDEN GEÇERKEN SAVAŞ UÇAĞI HAVALANDI

Zelenski'nin uçağı İngiltere üzerinden geçerken ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-15 savaş uçağı, Birleşik Krallık'taki hava üssünden havalandı ve Ukraynalı liderin uçuşuna eşlik etti

F-15 savaş uçağı Zelenski'nin uçağı İskoçya'yı geçtikten kısa bir süre sonra Mildenhall, Suffolk'taki üssüne geri döndü.

BİNLERCE KİŞİ UÇUŞU TAKİP ETTİ

Zelenski'nin uçağa binmeden önce attığı ve ABD'ye gittiğini duyurduğu Tweet Avrupa'da heyecana neden oldu. Binlerce kişi Ukraynalı liderin Polonya'dan ABD'ye uçuşunun en azından bir kısmını online olarak izledi.

Uçak kısa bir süre Berlin üzerinde daha sonra da kısa bir süre Grönland kıyılarında görüldü.

OPERASYON BAŞARI İLE TAMAMLANDI

ABD NATO'ya ya ait savaş uçakları ve casus uçaklarının katıldığı operasyon başarı ile tamamlandı. Zelenski'yi taşıyan uçak TSİ 20.00 sıralarında başkent Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi.

Şubat ayında başlayan Rus işgalinden bu yana Zelenski, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.

SWEETSHİRT VE BOT İLE KATILDI

Zelenski, geleneklerini bozmadı ve ziyareti esnasında yeşil bir sweatshirt ile bot giydi.

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22/12/2022 09:21