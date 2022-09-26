Zelenski duyurdu: NASAMS hava savunma sistemi Ukrayna'ya ulaştı

Ukrayna lideri Zelenski, Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söyledi.

CBS News'te Margaret Brennan'a açıklamalarda bulunan Zelenski, Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Kongresine teşekkür etti.

Ukrayna lideri, "NASAMS'ı teslim aldık. Bunlar hava savunma sistemleri" ifadelerini kullandı.

Zelenski, “Ukraynalıları evlerine geri döndürmek için güvenliğe ihtiyacımız var,” açıklamasını yaparak, bu sevkiyatın ülkedeki sivil altyapıyı koruyacak kadar yeterli olmadığını vurguladı.

ABD'den tank talebinde de bulunan Zelenski, "ABD, liderliğini gösterip bize tankları verirse, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri bu adımı takip edecektir. ABD'den tank alırsak, Avrupalı müttefiklerin de bize Ukrayna şehirlerini tanklarla işgalden kurtarmakta yardımcı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Rusya'nın nükleer tehdidini hatırlatarak, "Bizi nükleer silahlarla tehdit etmeye başladılar. Dünya bir ülkeye ya da bir kişiye mi bağlı olacak? Dünyanın bir karar vermesi gerekiyor," dedi.

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26/09/2022 10:36