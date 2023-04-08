Zelenski iftara katıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev yakınlarındaki Çayki köyünde bulunan Kırım Müslümanları Merkezi'nde iftara katıldı.

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08/04/2023

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Zelenski iftara katıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Kiev bölgesindeki Kırım Tatar Kültür Merkezi olan ‘Birlik’ binasında Ukraynalı Müslüman askerler, Kırım Tatar Millet Meclisi liderleri ve Müslüman din adamlarının temsilcileriyle birlikte Ukrayna devleti tarafından verilen iftar yemeğine katıldı.

İftarda Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu da vardı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Zelenski, iftara katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi "Saygı ve güvence altına alınan çeşitlilik, bağımsız Ukrayna'nın parçasıdır." dedi.

08/04/2023 14:34
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TAGS: Volodimir Zelenski, Kiev
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