Zelenski: Savaş 24 Şubat'ta başlamadı, 8 yılda 14 bin Ukraynalı öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Ukrayna savaşının Kırım'ın ilhakından bu yana sürdüğünü, o tarihten bu yana 14 binden fazla Ukrayna vatandaşının öldüğünü söyledi.

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15/04/2022

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Zelenski: Savaş 24 Şubat'ta başlamadı, 8 yılda 14 bin Ukraynalı öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, son 8 yılda Rusya'nın saldırıları nedeniyle 14 bin Ukraynalının yaşamını yitirdiğini belirtti.

Zelenski, yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 24 Şubat'ta başlamadığını, Rus ordusunun 2014'ten beri Ukrayna'ya saldırdığını ifade etti.

"KORKUNÇ VE SONU GELMEYEN BİR SAVAŞ BAŞLATTILAR"

Rusların, Kırım'ı ele geçirerek büyük bir askeri üsse dönüştürdüğünü, Karadeniz ve Azak'ı dünyanın en tehlikeli denizleri haline getirdiklerini vurgulayan Zelenski, "Bizim Donbas'ımızda korkunç ve sonu gelmeyen savaş başlattılar. 8 yıl boyunca insanlarımızı öldürdüler. Bu süre zarfında 14 bin insan öldü" şeklinde konuştu.

Zelenski, dünyanın Ukrayna'ya yapılanlara sessiz kalması nedeniyle Rusya'nın kapsamlı savaş başlatma kararı aldığını savundu.

15/04/2022 12:14
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TAGS: Ukrayna, Rusya, savaş, Zelenski
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