Zelenski'den Kırım ve Donbas açıklaması: Uzlaşma bulabiliriz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın operasyonu durdurmak için sıraladığı koşullar hakkında konuştu. Amerikan ABC News'e röportaj veren Zelenski, Kırım ve Donbas'ın tanınmasına ilişkin soruyu, "Bunu tartışabiliriz" diye yanıtladı.

Kremlin'den dün gelen açıklamada savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürülmüştü. Ukrayna'nın Nato'ya katılmaktan vazgeçmesi, Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olarak kabul edilmesi, doğudaki 2 ayrılıkçı bölgenin de bağımsızlığının tanınması istenmişti.

Muhabirin "Bu 3 koşulu yapmaya istekli değil misiniz" sorusunu yanıtlayan Zelenski, bu bölgelerin Rusya dışında hiçbir ülke tarafından tanınmadığını belirtti.

Zelenski "Bunu tartışabilir ve anlaşmaya varabiliriz. Bu bölgelerin nasıl yaşayacağını görüşebiliriz" dedi. Üç kilit şart için muhtemel çözüm önerileri olduğunu söyledi.

Ukrayna devlet başkanı "benim için önemli olan bu bölgelerde ukrayna'nın bir parçası olmak isteyen insanların nasıl yaşayacağı. Yani soru onları kolayca tanımaktan çok daha karmaşık. Bu başka bir ultimatom ve ultimatomlar için hazır değiliz" ifadelerini kullandı.

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08/03/2022 14:24