Zelenskiy: 2 binden fazla çocuğumuz kaçırıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi Toplantısına video konferansla katılarak konuşma yaptı.

Ukrayna'nın hiçbir zaman savaş hayal etmediğini belirten Zelenskiy, bir aydır kendi topraklarında bombardıman altında olduklarını söyledi.

"Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz"

Zelenskiy, savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz" dedi.

"Çocuklara, kadınlara ve kilise çalışanlarına ateş ediyorlar"

İnsani yardım konvoylarının da ateş altında olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Tahliye koridorlarındaki çocuklara, kadınlara ve kilise çalışanlarına ateş ediyorlar" açıklamasını yaptı.

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25/03/2022 08:35