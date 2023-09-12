Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile ortak değerleri savunmaya hazır güçlü bir ordusu olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, video konferans yoluyla Hollanda'daki üniversite öğrencilerine seslendi.

Güvenlik bakımından Ukrayna'nın AB'ye katılımının adil bir karar ve tüm AB üyesi ülkeler için bir kazanç olacağını söyleyen Zelenskiy, şu anda Doğu Avrupa'da Ukrayna ordusu kadar güçlü bir ordu olmadığını savundu.

Zelenskiy, "AB ile ortak değerleri savunmaya hazır güçlü bir ordumuz var. Ukrayna bugün nasıl dünyayı ve bu değerleri savunuyorsa bundan sonra da savunmaya devam edecektir" dedi.

Ukrayna'nın siber uzay ve enerji altyapısının korunması, eğitim misyonları ve tatbikatlar konusunda eşsiz bir deneyime sahip olduğuna işaret eden Zelenskiy, ülkesinin ayrıca savaş zamanında bile gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam ettiğini, Avrupa'nın yanı sıra Afrika ve Asya ülkelerine yardım etmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.