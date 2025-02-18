Zelenskiy Ankara'da... Bugün Erdoğan ile görüşecek

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18/02/2025

Zelenskiy Ankara'da... Bugün Erdoğan ile görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gitti

Zelenskiy ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, dün akşam 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.

Zelenskiy'nin, bugün Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

X’teki paylaşımında Zelenskiy, Ankara’daki temaslarının gündemini tutukluların değişimi, gıda güvenliği ve eşinin eğitim ve kültür diplomasisi olarak sıraladı. Zelenskiy, paylaşımını Türkçe sonlandırarak “Hoş bulduk Türkiye!” yazdı.

Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun dün X paylaşımında, Zelenskiy’nin salı günü Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceğini duyurmuştu.

Altun, paylaşımında, "Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.” İfadelerini kullandı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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